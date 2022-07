Een Stief Kwartiertje: Bouwwerken

U weet het, er moet gebouwd worden, heel veel gebouwd worden. De provincie Gelderland wil tot 2030 zo’n 90.000 huizen bouwen en daarnaast nog allerlei bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Ook aan de Veluwezoom wordt gebouwd, dus ook in de gemeente Rheden. Maar in de huidige tijd gaat dat niet zonder slag of stoot. Voordat er een bouwwerk staat, zien wij een uitgebreid strijdtoneel waar burgers, belangenorganisaties, vastgoedjongens en natuurfreaks elkaar eerst belagen en vervolgens het slagveld van de procedures en de bureaucraten betreden, waardoor de grond onder menig bouwwerk al op de tekentafel begint te schuiven. In Rheden voegt men er ook nog een buurtprotest aan toe, daarnaast een volksopstand tegen de afbraak van een boomhut en ten slotte vertoont het nieuwe gemeentehuis al scheuren voordat het oude is afgebroken.

Er moet gebouwd worden, dat staat vast, maar net als in de rest van ons dichtbevolkte en dus benauwde landje sneuvelen er ook aan de Veluwezoom eerst allerlei belangen, voordat er iets gebouwd gaat worden. Zo moet er in Ellecom een aantal bomen gekapt worden voor een nieuwe woning, maar de buurt wil de bomen graag behouden omdat die waardevol zijn, want er zijn destijds al veel bomen gekapt op de grond waarop hún huizen staan. Buurtbewoners zeggen dat met de kap hun directe verbinding met de Veluwezoom verbroken wordt. Er speelt zich een wonderlijk proces af aan het Regina van Geunshof: door de bomen zagen ze al tijden het Veluwezoomse bos niet en juist door de kap zou hun blik verruimd kunnen worden.

Alom bekend is het boomhutje van opa Willem uit Velp, die een fraaie kinderopvangplek op niveau bouwde in zijn tuin en daarmee meerdere doelen verenigde, maar als dank van de gemeente een dienstbevel kreeg om het bouwwerkje weer af te breken. Dat leidde tot zoveel protest over zoveel kortzichtigheid dat het door de slijtende burelen van het Steegse bolwerk sijpelde, hetgeen weliswaar niet leidde tot een excuus maar tot een gedoogconstructie van 10 jaar, wat alleszins redelijk is voor een boomhut, zeker als we het afzetten tegen een gemeentehuis dat na 40 jaar alweer wordt afgebroken.

Zijn we alsnog aangeland bij het nieuwe gemeentehuis van Rheden, dat aanzienlijk meer gaat kosten dan begroot. Dat gebeurt bij alle grote projecten van de overheid, dus ook in Rheden. Voor een algeheel akkoord door de raad moesten de cijfers derhalve eerst afgevlakt en vervolgens opgepoetst worden en wel zodanig dat het een koopje lijkt, waar politieke partijen mee kunnen thuiskomen. De overschrijding is van later zorg, dus voor wie dan leeft. Er zal dus opnieuw met de cijfers gegoocheld worden in het Steegse huis, want er is geen weg terug. Eerdaags zal bekend worden dat men toch verantwoord met gemeenschapsgeld omgaat, maar u weet ook dat waar iedereen verantwoordelijk is, er niemand verantwoordelijk is.

Inmiddels is er tevens een Steegs charmeoffensief gestart met de aankondiging dat het nieuwe gemeentehuis deels gebouwd zal worden met materialen en grondstoffen uit de omgeving. Zo wordt er hout gebruikt van bomen die in de gemeente zijn gekapt en daarmee zijn we weer terug in Ellecom. De bewoners van de Regina van Geunshof moeten hun protest direct beëindigen, want ze hebben nu de mogelijkheid hun hout terug te zien in het nieuwe gemeentehuis. En dankzij de kap in de buurt krijgen ze een fraai uitzicht op het bos aan de Veluwezoom. Dat zorgt echt voor verbinding.

Desiderius Antidotum