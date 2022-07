Een Stief Kwartiertje: Afvalbakken

Het zou een verrassende actie zijn geweest als het Doesburgs college de juist verzamelde afvalbakken het afgelopen weekeinde een kortstondig en eervol nieuw leven zou hebben geschonken. Want bij een meerdaags spektakel komt er, naast ludieke kunstuitingen, ook veelvuldig wegwerpgedrag voor met bergen afval tot gevolg. En afvalbakken zijn dan graag genode gasten. Het zou de sfeer ten goede zijn gekomen, want er zijn verrassend veel sikkeneurige reacties gekomen op het collegebesluit om de helft van de afvalbakken in het Hanzestadje te verwijderen. Doesburg had te veel afvalbakken, waardoor te veel afval tot gemeentelijk eigendom werd omgezet en de gemeente wil juist dat de inwoners hun eigen zooi opruimen.

De Doesburgse methode lijkt erg simpel. Door de helft van de bakken te verwijderen, neemt men aan dat daarmee ook de helft van het afval .……tja, waar wordt die dan in de gemeente gedropt? Dat gaat hoogstwaarschijnlijk een zwervend bestaan leiden. Dat lijkt ook het lot van de Doesburgse hondenbezitter. Een groot deel van hen is inmiddels over de maatregel uitgegleden, omdat ze gedwongen zijn om nu met schep en zakje achter hun viervoeter aan te lopen en zodra die zijn of haar behoefte doet deze direct op te vangen en in het zakje te deponeren om vervolgens door de stad te gaan zwerven op zoek naar een afvalbak met nog enige ruimte. Mee naar huis nemen is geen optie, want het lot van afval is dat het gedumpt wordt.

Het wegwerpen van afval is een landelijk probleem. Veel mensen ruimen het netjes op, maar een ander deel denkt dat afval even vergankelijk is als ze zelf zijn en over vergankelijkheid willen ze niet nadenken. Zo zie je langs de kant van de weg veel blikjes van het merk waar die jongen voor rijdt, die zo goed een raceauto kan besturen. En zo zie je bij de Tour de France hoe renners alle overbodige ballast in de Franse bermen mieteren. Afval is het probleem van de ander.

Dat lijkt nu ook een beetje het gemeentelijke beleid geworden en dat niet alleen in Doesburg. Overal verschijnen er met enige regelmaat mensen in fraaie oranje hesjes, die met handschoenen, prikstokken en knijpers de bermen van hun dorp afschuimen op zoek naar allerhande troep, die hun medemens er voor hen heeft neergelegd. Deze mensen storen zich aan het gedrag van de ander en ondernemen min of meer vrijwillig actie. De gemeente juicht het opruimen uiteraard toe en zal in een prachtige volzin de waarde van dit particuliere initiatief en fraaie vorm van zelfredzaamheid in haar beleidsnota hebben opgetekend. Afval opruimen kost immers veel geld.

Uiteraard heeft in het Doesburgs collegebesluit deze ontwikkeling een grote rol gespeeld. Het argument dat Doesburg te veel afvalbakken had is onzin, want die zijn er nooit genoeg. Het legen en onderhouden van afvalbakken kost echter geld en dus moeten de Doesburgers heropgevoed worden om te leren hun eigen zooi op te ruimen. Maar waar laat je die zooi dan? Nou, dat breng je naar het afvalstation van de gemeente, waar je het tegen betaling achter mag laten.

Afval is een landelijk probleem, maar de verwerking ervan is ook een industrie geworden en dus een verdienmodel. We gaan echter naar een tijd waarin alles hergebruikt gaat worden en omdat in al het afval grondstoffen zitten die elders bruikbaar zijn, moet iedereen heropgevoed worden onder het motto: afval bestaat niet. Nou, daar zijn de Doesburgers nog niet allemaal van overtuigd.

Desiderius Antidotum