Dit weekend eerste editie Verrassend Doesburg

DOESBURG – Er is iets aan de hand in de binnenstad van Doesburg, er hangt iets magisch in de lucht… De stad is klaar voor de eerste editie van Verrassend Doesburg. Dit feest is ooit begonnen als braderie en later doorgegroeid als Doesburg Binnenste Buiten. Nu heeft het stadsfestijn weer een nieuw jasje gekregen en wordt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juli gevierd. Editie 54, maar met een frisse start, een andere kijk op vermaak, een kleurrijk en sprankelend spektakel en bovenal een belevenis voor jong en oud.

Het stadsfestijn wordt vrijdag om 11.00 uur officieel geopend. Natuurlijk hoort daar de burgemeester bij, maar de daadwerkelijke opening wordt gedaan de Pauwergirls. Drie meiden die met muziek, theater, dans en cabaret direct een warm gevoel gaan bezorgen. Verrassend Doesburg is geopend en er is direct reuring!

Activiteiten

Oude tijden herleven deels door onder andere de terugkomst van de kindermarkt en de clowntjesoptocht, voorafgegaan door onze eigen Voormalige Schutterij. Vrijdagmiddag staat er op de Paardenmarkt een 7 meter hoge klimtoren voor de jeugd en jong (en ouder) kan dan ook terecht in het paintball-atelier.

Maar we gaan ook vernieuwen en verbazen. Zo hebben we op zondag op de Paardenmarkt een demonstratie met diverse drones en het publiek mag uiteraard meedoen en meevliegen. Vanuit de prachtige tuin van het Arsenaal vliegen zondagmiddag onder andere gieren en zeearenden over de hoofden van het grootschalig aanwezige publiek.

Op zaterdag staat op de Paardenmarkt een hele reeks Formule-1 race-simulatoren klaar voor iedereen die tegen Max, Louis of een andere coureur zijn of haar krachten wil meten.

Klapper een Red Bull Formule-1 racebolide, waarmee we het bandenwisselspel gaan spelen.

Markt

Verrassend Doesburg bestaat ook uit veel marktkramen, alleen is gekozen voor een andere invulling dan voorheen. Er komen instrumentenmakers, tekenaars en schilders, bronsgieters, papierscheppers, boekdrukkers, bessenstokers, sieradenmakers, barista’s, leer- en glas-in-lood bewerkers, beeldenmakers met motorkettingzagen en beeldhouwers, smeden, keramisten, fruitverkopers en andere artiesten. Een keur aan kleurrijke en verhalen-vertellende mensen, met allemaal een eigen- en kunstzinnige kijk op het leven.

Straattheater

Straattheater is in de meest bijzondere en verwonderende soorten en maten aanwezig. Van luchtacrobaten in de Koepoortstraat tot staalvervormers in de Ooipoortstraat, van hilarische clowns uit Spanje tot betoverende fluitspelers uit Tsjechië en van compleet maffe vissers tot mobiele baders en vieze, ouwe mannetjes …

Let wel op: alleen de kraamhouders staan drie dagen op dezelfde plaats. Op andere locaties is er elke dag een nieuw programma. Dus let goed op, want voor je het weet heb je iets gemist.

Muziek

Wat zou Verrassend Doesburg zijn zonder muziek? Er komt een viertal podia, met een hoofdpodium op de driesprong Meipoortstraat – Ooipoortstraat – Kerkstraat.

Er komt een keur aan artiesten voorbij: een ouderwetse bluesformatie van formaat, Steel Going Strong, de formatie Acoustic Anthology, popkoor NCntrl, een doedelzakkenband, de internationale folkformatie The Assassanachs en de Nederlandse Americana-formatie met Sour Mash. Maar er is ook ruimte voor het chantikoor en een jachthoornblazersensemble en als er muzikanten zijn, waar dan ook vandaan, die hun muziek ten gehore willen brengen staat het podium op het moment dat deze niet wordt benut geheel ter beschikking.

Doe’s Live

Op zondagmiddag wordt op het podium van de Waag het tweede Doe’s Live Concert gegeven, een initiatief van Doesburgse muzikanten die na een lange en zware covid-tijd publiek willen trekken.

Het eerste concert was al een daverend succes en erg goed ontvangen, maar dit tweede concert wordt een megaklapper. Dampende rocksongs en meer intieme ballads wisselen elkaar in hoog tempo. Alle al door de wol geverfde muzikanten staan op scherp en willen niets liever dan het voltallige publiek een gedenkwaardig concert ten gehore brengen.

Kindermarkt

Op vrijdag 15 juli is het na vele jaren afwezigheid weer tijd voor de kindermarkt. De jeugd uit de basisschoolgroepen 6, 7 en 8 mag dan vanaf een kleed in de Koepoortstraat al hun overbodige spullen weer verkopen. Er is ruimte voor 80 kinderen. Op de basisscholen in Doesburg en Angerlo is de jeugd er nog eens op gewezen en de verwachting is dan ook, mede door de ondersteuning van het ervaren meidenteam onder leiding van Maria van Gessel, dat dit een overvolle en vrolijke kindermarkt wordt.

Kinderen die zich willen opgeven, kunnen bij Maria van Gessel op de Molengaarde 33 hun naam en telefoonnummer opgeven. Als ze niet thuis is, gooi je een briefje met de juiste gegevens door de brievenbus.

De kleedjes mogen vanaf 13.00 uur gevuld worden en om en om 14.00 uur begint de daadwerkelijke verkoop. Om 18.00 uur sluit de markt.

Clowntjesoptocht

Zaterdag 16 juli staan Maria van Gessel en haar team klaar voor de clowntjesoptocht voor de kleintjes. De kinderen en hun ouders/begeleiders verzamelen zich om 10.00 uur op de Markt bij Staarink. Daar worden ze omgetoverd tot de leukste clowntjes. Vanaf 10.30 uur zal clown Joshua met zijn vrolijke streken de kinderen én ouders aan het lachen maken en om 11.00 uur start dan de rondgang door de straten. De clowntjes gaan ook een paar rondjes maken in de draaimolen en/of zweefmolen in de Ooipoortstraat en om 12.00 uur eindigt de stoet weer op de Markt. Als herinnering krijgen alle kleine clowntjes een leuke verrassing.

Jonge muzikanten gezocht

Stadsfestijn Verrassend Doesburg staat ook voor vernieuwing. Dus moet er ruimte worden gemaakt voor de jeugd. Er is een viertal podia in de binnenstad en daarop is links en rechts nog wat ruimte vrij. Dit is bedoeld voor bijvoorbeeld individuele spelertjes, duo’s of trio’s die een leuk stuk muziek ten gehore willen brengen. Elk instrument is toegestaan.

Wij nodigen jonge muzikanten uit door ze een podium te bieden waarop ze kunnen performen. Loop even langs bij Eddy Berentsen (Werkplaats Grote Beer Licht en Ontwerp aan de Ooipoortstraat 3 – tegenover AH) en laat weten wanneer en waar je zou willen spelen.

Max Verstappen Plein

Op zaterdag 16 juli wordt de Paardenmarkt omgetoverd tot het Max Verstappen Plein. Een achttal race-simulatoren (waarvan twee in volledige Red Bull-striping) staat klaar om door de echte racefan te worden bemand. Er kan worden geraced tegen Max, Louis of Charles of tegen enig andere coureur en dat op alle circuits die de wereld rijk is.

Met een echte Red Bull bestickerde Formule-1 bolide spelen we het bandenwisselspel. Er is ruimte voor max. 40 teams van 4 personen, die onderling gaan uitmaken wie het snelst op correcte wijze beide voorbanden kan wisselen. De in de Formule-1 gebruikte luchtsleutels zijn allemaal aanwezig en dus komt het aan op behendigheid, teamplay, samenwerking en vertrouwen.

Er is nog volop ruimte om een team in te schrijven. Wie durft de uitdaging aan? Geef u op met uw team vanuit de familie, de straat, uw bedrijf of vereniging. Het aanwezige raceteam maakt een professionele competitie en er zijn prijzen verbonden aan het kampioenschap. De deelname geheel gratis.

Meld je aan bij Grote Beer Licht en Ontwerp / Eddy Berentsen aan de Ooipoortstraat 3 in Doesburg (tegenover de AH).

Praktisch

We zullen de stad op donderdag vanaf 18.00 uur gaan afsluiten middels hekken en linten. Vanaf dan worden de fietsenstallingen, podia en marktkramen geplaatst. We vragen in het bijzonder de mensen in de Koepoortstraat (tussen Gasthuisstraat en Hoogestraat – beide zijden) om op donderdagmiddag daar niet meer te parkeren, zodat op vrijdag de kindermarkt zonder problemen van start kan gaan.

Zondag klokslag 17.00 uur komen de veegwagens en de schoonmaakploegen om de stad weer in oude staat te herstellen. De terrassen gaan gewoon door, maar hou er als publiek rekening mee dat de stoepen en straten even moeten worden geveegd.