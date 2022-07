Demoveld ’toekomstgericht telen’ open voor boeren, burgers en buitenlui

BRUMMEN – Aan de Eerbeekseweg in Brummen ligt het demoveld van Hofmeijer Loonwerkbedrijf. Op het veld staan smalle stroken meer dan twintig verschillende gewassen. Samen met boeren uit de IJsselvallei onderzoekt Hofmeijer de mogelijkheden voor het telen van bijzondere gewassen, zoals erwten, sorghum, veldbonen, vezelhennep en lupine. Deze gewassen leveren een belangrijke bijdrage aan een afwisselend landschap en meer biodiversiteit.

Hofmeijer Loonwerkbedrijf BV uit Voorst is initiatiefnemer van het demoveld. Teeltbegeleider Herbert Hofmeijer vertelt: “We zien dat er veranderingen afkomen op de landbouw met betrekking tot de te telen gewassen. Boeren willen graag duurzamer werken en zijn daarbij op zoek naar passende teelten. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar het is in de praktijk best ingewikkeld om nieuwe gewassen te telen, omdat dit speciale kennis vraagt. Bij de gewassen is vooral het eiwitgehalte belangrijk, bijvoorbeeld voor de vervanging van soja uit verre landen. Daarom hebben we op deze grond een demoveld aangelegd met speciale eiwitrijke gewassen.”

Hofmeijers initiatief wordt ondersteund door De Innovatie Coöperatie en het Leernetwerk Natuurinclusieve Landbouw Brummen. Heidi Uenk, projectleider bij het Leernetwerk licht toe: “Op dit demoveld worden bijeenkomsten georganiseerd. Zo draagt dit initiatief bij aan ontmoeting en kennisuitwisseling over diverse teelten. Elkaar ontmoeten en gemeenschapsvorming zijn belangrijk om stappen te kunnen zetten. Onze ervaring is dat je natuurinclusieve landbouw nooit alleen doet, daarom is het ook extra mooi dat dit veld vrij toegankelijk is voor individuele belangstellenden.”

Het demoveld is toegankelijk voor iedereen die hier meer van wil weten. Een bewuste keuze, vertelt Hofmeijer. “‘Boeren, burgers en buitenlui’ die meer willen snappen of leren over voedselproductie, landschap en biodiversiteit zijn van harte welkom. Daarnaast is het gewoon ontzettend mooi om zoveel diverse gewassen naast elkaar te zien.”

Het demoveld is te vinden ter hoogte van de Eerbeekseweg 22 in Brummen en te herkennen aan een informatiebord. Via een QR-code kunnen bezoekers meer leren over de 22 gewassen die er staan. Voor groepen die belangstelling hebben in een rondleiding, kan een afspraak worden gemaakt. Dit kan bij Alfons van den Belt van De Innovatie Coöperatie via: alfons@deinnovatiecooperatie.nl.

Foto: Heidi Uenk, Herbert Hofmeijer, Alfons van den Belt bij het demoveld in Brummen