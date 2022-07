De winnende column van De Verbeelding

RHEDEN – Zaterdag 2 juli is Dia Berends uit Velp als winnaar uitgeroepen als winnaar van de columnwedstrijd van de Verbeelding. In totaal waren er zeven mensen die hun column deze avond mochten presenteren. Verder konden de bezoekers muzikaal en vocaal genieten van de geweldige optredens van Jaimy Elia, Esther en Christan Grotenbreg. De avond was een succes !

Dia is 76 jaar en woont al haar hele leven in Velp. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Haar grootste hobby is schrijven. Ze maakt deel uit van een schrijfclub van vijf en verzorgt in Ons Raadhuis in Velp een keer per 2 weken een middag over alles wat met taal te maken heeft. Afgelopen jaar heeft ze een boek geredigeerd over medische onderwerpen. Ze deed mee aan de columnwedstrijd met een column genaamd ‘Ficus’. Volgens de jury voldeed De column van Dia Berends het best aan de eisen voor een echte column. Ook werd ze geprezen om de persoonlijke invalshoek en het sterke einde.

Foto: Links de winnares en rechts Cindy Gronouwe, een van de initiatiefnemers van De Verbeelding.

Ficus

Besmuikt houdt dochter me de agenda voor: Punt 4: Overdracht van de ficus. Wat? Een typefout in een ambtelijk stuk? Ze wijst me op een grote plant, die in een hoekje staat. Een ficus. “Oh, jé”, grapt ze. “Als Max zijn vinger maar niet opsteekt, want dan is die ficus binnen een maand een stille dood gestorven.” De slappe lach kunnen we ternauwernood onderdrukken. Max is haar man, die binnen enkele ogenblikken beëdigd zal worden als raadslid. Dochter heeft me uitgenodigd om daar samen met haar getuige van te zijn. De plechtigheid in het Gelders provinciehuis staat op het punt van beginnen.

Na de ontvangst in de Rijnzaal zochten we onze weg naar de publieke tribune. Het provinciehuis is een prachtig gebouw, maar de vele trappen, gangen en glazen deuren, die al dan niet automatisch opengaan, maken het niet gemakkelijk om je bestemming te vinden.

Als we een plek op de tribune gevonden hebben, neemt de burgemeester plaats achter de microfoon om de vergadering te openen. De eerste punten van de agenda betreffen de beëdiging. Eerst is de groep aan de beurt die ervan overtuigd is dat God Almachtig hen zo waarlijk helpt. Dan komen degenen, zoals Max, die verklaren en beloven naar eer en geweten de belangen van de inwoners en van de gemeente te zullen behartigen.

Wij kijken reikhalzend uit naar punt 4. Het is geen typfout, het is een traditie. Het jongste raadslid van de scheidende raad draagt ‘de ficus’ over aan het jongste raadslid van de nieuwe raad. Thomas Eskes heeft de plant, die er verdacht fris uitziet, vier jaar vertroeteld en nu valt die eer de 18-jarige Jelte Kolkman te beurt.

Het Jeugdjournaal en Hart van Nederland hebben beide op de beëdigingsdag een item over Jelte. Hij is het jongste raadslid van Nederland. Net 18 geworden bereidt hij zich voor op het eindexamen VWO en heeft een baantje. Hij is pannenkoeken-bakker. De VVD heeft hem tijdens de campagne als trekpleister voor jonge kiezers ingezet. Hem wacht een drukke tijd. Ik hou mijn hart vast voor het welzijn van de ficus.

Dia Berends