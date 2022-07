Burgerberaad G1000Rheden gestart

RHEDEN – Zaterdag 25 juni kwamen ruim 400 mensen uit de gemeente Rheden bij elkaar in Sporthal Theothorne voor de start van het Burgerberaad G1000Rheden. Ze gingen daar met elkaar in dialoog over de vraag: Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?

Begin mei is er een loting gedaan om te bepalen wie er werd uitgenodigd voor het Burgerberaad. Alle inwoners van 16 jaar en ouder hadden kans om te worden ingeloot. Het werken met loting heeft geholpen om te zorgen dat er deelnemers zijn vanuit de hele gemeente en uit allerlei groepen in de gemeenschap.

Behalve gelote inwoners, doen aan de G1000Rheden ook mensen vanuit de overheid, werkgevers en vrijdenkers mee: Rhedenaren die binding hebben met het onderwerp en daarom willen meedoen. Zo is bij dit Burgerberaad ‘het hele systeem in de zaal’ en komen alle perspectieven aan bod. Dat helpt om voor zo veel mogelijk impact te zorgen.

Woordwolk

Op de Burgertop spraken de deelnemers elkaar steeds in kleine groepen. Zo kregen ze de kans om met allerlei andere Rhedenaren van gedachten te wisselen over wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente. Met hulp van een applicatie van G1000.nu maakten de deelnemers een woordwolk. Die gaf weer wat voor de zaal als geheel de belangrijkste onderwerpen waren. Er kwam een grote verscheidenheid aan onderwerpen naar voren. Onder meer bewustwording, consuminderen, toekomstbestendig, leefbaarheid, verantwoordelijkheid en samenwerking werden door veel deelnemers genoemd.

De deelnemers hebben daarna in groepen samengewerkt. Elke groep ging aan de slag met een onderwerp dat gekozen was uit de woordwolk. Aan het eind van de dag had elke groep een korte presentatie gemaakt. Daarmee legden ze uit wat er rond hun onderwerp zou moeten gebeuren in de gemeente Rheden. Deelnemers gaven in een peiling aan dat ze de presentaties over bijvoorbeeld natuur en biodiversiteit, lokale mogelijkheden, bewustwording, samenwerken in de buurt en het belang van integraal denken en doen inspirerend vonden.

Burgerforum

Hoe ziet de rest van het proces eruit?Aan het einde van de dag bepaalde iedere deelnemer zelf of hij of zij mee wil doen aan het Burgerforum. Dat start op 7 juli aanstaande. Dan werken de mensen verder aan de onderwerpen die op de Burgertop zijn gekozen. In september en oktober zijn er nog twee bijeenkomsten om de voorstellen samen verder uit te werken.

In november komen alle deelnemers van de Burgertop van 25 juni nog eens bij elkaar om de voorstellen te bekijken en daarover hun stem uit te brengen Daarmee wordt het Burgerakkoord bepaald – de uitkomst van het Burgerberaad.

Resultaten overnemen

Het Burgerberaad vindt plaats op initiatief van de gemeenteraad van Rheden. Via een amendement stelde zij vorig jaar juni vast dat een onafhankelijk Burgerberaad in het leven geroepen zou worden. Het Burgerberaad wordt begeleid door de onafhankelijke stichting G1000.nu.

Het College van B&W en de gemeenteraad van Rheden hebben allebei aangegeven de resultaten van het Burgerberaad te willen overnemen. Als partner van de G1000Rheden verplichten ze zich om het Burgerakkoord serieus te nemen. Ze zeggen toe om voorstellen ofwel over te nemen in beleid en uitvoering, ofwel helder uit te leggen waarom sommige onderdelen niet worden overgenomen.

Ook allerlei belangrijke lokale organisaties zijn zo’n partnerschap met de G1000Rheden aangegaan. Zij zeggen ook toe zich in te spannen om het Burgerakkoord te helpen realiseren.