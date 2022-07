Buitenvoorstelling over armoede op Krajicek Playground in Velp Zuid

VELP – Op vrijdag 29 juni werd op het Krajicek Playground in Velp-Zuid de buitenvoorstelling ‘Bij Mij Thuis’ van Theater AanZ gespeeld. Een voorstelling over (on)zichtbare armoede onder jongeren, gebaseerd op ervaringen van Rhedense jongeren zelf. Het publiek, jong en oud, genoot van de zomerse voorstelling.

De acteurs van Theater AanZ speelden jongeren met elk hun eigen verhaal. Ze praatten over vriendschap, vertrouwen, erbij willen horen en net zo willen zijn als anderen. Maar ook hoe schaamte over je thuissituatie de situatie nog lastiger maakt. De acteurs wisten dit alles sterk te verwoorden. Bij momenten was het muisstil onder de toeschouwers.

Aan het eind gingen de acteurs en publiek met elkaar in gesprek. Vooral de blauwe brief op de deurmat was voor velen herkenbaar. Maar ook dat armoede meer is dan gebrek aan geld alleen. Waaronder de impact van sociale- en emotionele armoede op het welzijn, kansen en de ontwikkeling van kinderen.

De voorstelling is onderdeel van een breder samenwerkingsverband om bewonersinitiatieven voor en door de wijk te versterken. Diverse bewoners, Stichting Alles Voor Sport, Buurthuis De Poort, Sportbedrijf Rheden, Krajicek Foundation, Cultuurbedrijf RIQQ, Theater AanZ en andere partijen zijn al met elkaar in gesprek over een vervolg. De voorstelling werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Preventieakkoord Samen Sterker Gezond.