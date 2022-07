Boek over eigenzinnige erfdochter van Middachten

DE STEEG – Onlangs is het boek De eigenzinnige erfdochter van Middachten verschenen. Op 31 mei vond op Kasteel Middachten de officiële presentatie van het boek plaats. Auteur Hermine Manschot overhandigde de eerste exemplaren aan Franz Graaf zu Ortenburg en auteur en rampjaar-specialist Luc Panhuysen.

Het boek gaat over Ursula Philippota van Raesfelt. In de zomer van 1666 trouwde Ursula Philippota van Raesfelt, erfgename van het Gelderse goed Middachten met Godard van Reede-Ginkel, erfgenaam van het Utrechtse goed Amerongen. Het was een vruchtbare verbintenis. Het echtpaar kreeg maar liefst vijftien kinderen, die, op twee na, allemaal de volwassenheid bereikten.

De Van Reede-Ginkels leefden in een roerige tijd. De Republiek was op het hoogtepunt van haar macht, maar het was niet alles goud wat blonk. Als militair bij de ruiterij in het Staatse leger was Godard betrokken bij de vele oorlogen waarin het land tussen het Rampjaar 1672 en 1713 verwikkeld raakte. Zijn grote inzet bracht hem uiteindelijk veel roem. Op het thuisfront streed Philippota intussen haar eigen strijd. De verhouding met haar schoonmoeder was moeizaam, zeker door de bemoeienissen van de vrouwe van Amerongen met haar grote gezin. Dat Philippota een vurig aanhangster was van het katholieke geloof, maakte hun verhouding er niet beter op.

Ursula Philippota van Raesfelt en het Rampjaar staan centraal in de zomer van 2022 op het Gelderse Kasteel Middachten. In het kasteel zijn enkele kamers in 17-eeuwse stijl ingericht met objecten die al meer dan 300 jaar in het kasteel worden bewaard. Philippota’s eetkamer komt tot leven met onder andere haar tinnen servies en meubels uit haar tijd. De bezoeker krijgt een idee van haar slaapkamer met het hemelbed waarvoor haar dochters de gordijnen borduurden.

Het kasteel en de tuinen zijn geopend iedere zondagmiddag in de maanden juni, juli en augustus. De bijzondere tuinen zijn ’s middags geopend van juni tot en met september van woensdag t/m zondag.

www.walburgpers.nl