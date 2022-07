1.550e ‘geitenpersje’ verkocht in Brummen

BRUMMEN – Stichting De Geiten Pers en Bosman Primera Brummen vierden onlangs een mijlpaal. Zaterdag 2 juli verkocht Bosman de Geiten Pers-uitgave Naar de Kalkberg. Het was het 1.550e boekje van de Geiten Pers dat over de toonbank ging.

Naar de Kalkberg verhaalt over een fictieve ontmoeting in 1877 tussen Marius Bogaardt, het beroemde ontvoerde en vermoorde jongetje van 13 jaar, en de overgrootvader van de auteur van het boekje. De auteur is Anneloes Timmerije. Het is niet eens de laatste uitgave van Brummense uitgeverij. De laatste uitgave is Piet, over hoe een kasuaris terechtkwam bij het professorenechtpaar Anna en Max Weber in Huis te Eerbeek.

Elk uitgave van de Geitenpers bevat een bijzonder verhaal dat zich afspeelt in gemeente Brummen. Waar of niet helemaal waar gebeurd. Meestal met mooie details over personen, gebouwen of dorpskernen van onze gemeente. Stichting De Geiten Pers geeft twee keer per jaar een boekje uit. Ze worden verkocht bij de boekpresentatie, zodat de verzamelaars hun exemplaar kunnen laten ondertekenen door de auteur. De uitgaven zijn beschikbaar bij lokale boekhandels en enkele andere winkels in de omgeving. De uitgaven zijn ook te verkrijgen via de website geitenpers.nl.