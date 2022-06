Vaandel mee met OLTO bij muzikaal dauwtrappen

LOENEN – Voor het eerst na de coronastop was de muziekvereniging OLTO uit Loenen weer op straat te zien en te horen. Het korps houdt van oude tradities en daar hoort de dauwtraptocht op Hemelvaartsdag ook bij. Donderdag 26 mei vertrokken de muzikanten ‘s morgens om 6.00 uur, aangevoerd en geleid door tamboer-maître Patrick Mellink.

Het korps begon de lange tocht van de Achterste Molen met een flink aantal muzikanten. Het weer werkte mooi mee, het was droog en zo nu en dan scheen de zon. Het bijzondere aan deze tocht was het meedragen van het oude vaandel van OLTO. Omdat er filmopnamen werden gemaakt, zocht het bestuur iemand die als vaandeldrager wilde fungeren. Willem Uiterweerd was bereid om deze toch wel zware taak op zich te nemen. Trots toonde hij, gestoken in het OLTO-uniform, het prachtige vaandel. Dit prachtige oude vaandel werd in het verleden ruim dertig jaar gedragen door Teunis Gorsseling, die vaandeldrager was bij OLTO. Onderweg werd een paar keer gestopt voor wat rust, koffie of een drankje. Tegen 10.00 uur kwam het korps met de vaandeldrager aan bij de plek die vanouds ‘de gashouder’ wordt genoemd.

Onderweg kregen de muzikanten veel bekijks. Eerst in de morgen waren er wat slaperige koppen achter de ramen, omdat die personen plotseling gewekt werden door de marsmuziek.

OLTO had het druk in de afgelopen dagen, want vrijdagmorgen waren de muzikanten ook weer present bij het vogelschieten voor de Loenense mannen in het bos aan de Loenerschepersweg. Zaterdagmorgen was de boerenkapel De Plaggenstèkers van OLTO ook present bij het vogelschieten bij de feesttent aan de Groenendaalseweg. Zij waren de enige mannen met het bestuur van de Oranjevereniging die op dit vrouwenfeest mochten zijn. Zonder de vrolijke OLTO-klanken is er in Loenen geen gezellig schuttersfeest. De nieuwe koningen en koninginnen kregen bij hun rake schot meteen een aubade.