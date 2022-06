Sportinstuif Gehandicapten viert lustrumjaar

DIEREN – In het jaar van haar 40-jarig bestaan, gaat de Sportinstuif Gehandicapten Rheden en omstreken nieuwe uitdagingen aan. Vrijwilligers van diverse verenigingen komen langs om de deelnemers kennis te laten maken met verschillende sporten.

Iedere zaterdagochtend komen zo’n 30 mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking samen in sporthal Theothorne in Dieren. Onder deskundige leiding gaan zij een uur lang sporten. Een groep vrijwilligers is aanwezig om te helpen en te begeleiden, maar zeker ook om zelf mee te sporten. Die begeleiding is nodig om iedereen zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de activiteiten. Deze vrijwilligers, die vaak al vele jaren meewerken, zijn een onmisbaar fundament van de Sportinstuif.

De laatste weken waren er zeer enthousiaste volleyballers van de sportclub Rebo Rebelle uit Dieren aanwezig, die een verfrissende inbreng hadden. De sporters van de Sportinstuif reageerden enthousiast op de voor hen vaak nieuwe balbeheersing, de beginselen van het volleybal en de uitdaging van ‘het net’. De anders zo intensief gebruikte roeiapparaten, steps en fietsen bleven nu onaangeroerd.

Dit jaar zullen ook vrijwilligers van andere sportclubs uit Dieren op de Sportinstuif aanwezig zijn om, voor veel deelnemers vaak onbekende, sporten te introduceren.

Recent heeft het sociale aspect van de Sportinstuif veel aandacht gekregen tijdens het evenement Spelen in de Spelerij. Dit was een avond met allerlei behendigheidsspelen in teamverband, met een groot gevoel voor gezonde competitie. Deze avond werd georganiseerd door vrijwilliger Bas de Lijster, in het kader van een studieopdracht voor de opleiding Sport en Bewegen. Mathijs Spanbroek was als altijd gastheer in de Spelerij. Zijn ouders Jos en Riet Spanbroek werden onder luid applaus aan het eind van de avond benoemd tot Ere-Vrijwilliger voor hun jarenlange steun aan de Sportinstuif.

Voor belangstellenden die als vrijwilliger willen meehelpen bij de Sportinstuif is er altijd de mogelijkheid om een keer te komen kijken. De instuif is op zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in Theothorne.