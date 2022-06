Serie orgelconcerten in Beekbergen weer van start

BEEKBERGEN – Maandag 4 juli gaat de serie van orgelconcerten van start in de Hervormde Kerk in Beekbergen. Al meer dan 45 jaar komen in de zomer de beste organisten naar Beekbergen voor een orgelconcert in de Hervormde Kerk. Maandag 4 juli gaat een nieuwe serie van start met een concert door organist Martin Zonnenberg en fluitist Marjolein de Wit.

Dit jaar worden er al 45 jaar orgelconcerten gehouden in de Hervormde Kerk van Beekbergen. Het eerste concert werd in 1975 gegeven door Willem Hendrik Zwart. Dit was zo’n succes dat in al die jaren daarna op de maandagavonden in juli en augustus het orgel werd bespeeld.

In dit lustrumjaar staat een aantal extra mooie activiteiten op het programma. Zo is er medewerking van extra musici, samen met bekende organisten, die het Oranjeorgel bespelen.

Martin Zonnenberg bijt samen met Marjolein de Wit het spits af. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk opent om 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro, kinderen mogen voor gereduceerd tarief mee. Een abonnement voor vier concerten kost 30 euro.

Zij brengen een toegankelijk programma voor jong en oud. Martin Zonnenberg (1958) was er vroeg bij, al op 12-jarige leeftijd begeleidde hij een aantal koren. Hj behaalde zijn diploma’s koordirectie in Den Haag en Schoolmuziek in Den Bosch. Zonnenberg is als organistverbonden aan de Nederlands Hervormde Kerk in Sliedrecht en Nieuwpoort en dirigent van het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus en het Kleinkoor Concertino. Ook is hij samensteller en arrangeur van het bekend televisieprogramma Nederland Zingt. Hij heeft optredens verzorgt in binnen- en buitenland en is als componist bekend voor zijn muzikale arrangementen en composities voor koor, orgel en orkest. Zonnenberg werd in 2002 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Fluitist Marjolein de Wit (1971) studeert al vanaf 10-jarige leeftijd bij Raymond Delnoye, destijds solo-fluitist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ze studeerde cum laude af aan het Brabants Conservatorium. De Wit speelt zowel solistisch als in kamermuziekverband door heel Nederland en daarbuiten. Ze is regelmatig in televisieprogramma’s te zien en bracht een groot aantal soloalbums uit. Marjolein de Wit heeft een uitgebreide lespraktijk en verzorgt regelmatig workshops en cursussen

www.marjoleindewit.com

www.martinzonnenberg.nl