Rick Evers: Men

Men vindt dat we minder online moeten shoppen en vaker het dorp of de stad in moeten gaan om winkeliers te steunen. Wie ‘men’ is, weet ik ook niet precies, maar het gaat om een grote groep mensen. Dus om men een plezier te doen, ging ik afgelopen zondag met mijn zoon naar MediaMarkt. Omdat hij geslaagd was voor zijn examen mocht hij draadloze oortjes uitzoeken.

Ik moet trouwens eerlijk zeggen dat ik het niet alleen deed om ‘men’ een plezier te doen. Ik wilde vooral mijn zoon een plezier doen. Ik denk namelijk nog altijd terug aan de tijd dat mijn vader me meenam naar Expert. Ik mocht een walkman uitzoeken. Inclusief draagtasje. De beleving om met je vader naar zo’n elektronicazaak te gaan, dat was fantastisch. Die ervaring wilde ik mijn zoon ook meegeven.

Ik had me voorgenomen om me niet te ergeren. Dus dat we heen en terug in totaal bijna een uur in de auto moesten zitten? Geeft niks. Vechten voor een parkeerplaatsje? Geen probleem. In de winkel geen persoon met een rood jasje kunnen vinden die even advies geeft? Geen punt. Ik was met mijn zoon in een grote elektronicawinkel. Het moest een belevenis zijn.

Helaas waren de oortjes die hij het liefst wilde hebben uitverkocht. Ik keek ondertussen stiekem even op Coolblue.nl en zag ze daar nog wel. ‘Morgen in huis’, stond erbij. Omdat ik het sneu voor hem vond, gingen we in de enorme mediamarkt ook nog even langs de telefoonhoesjes. Maar het hoesje dat hij graag wilde hebben, was er niet. Gelukkig had het churroskraampje buiten nog wel churros.

Al met al ben ik dus een beetje boos op ‘men’. Het was namelijk al de zoveelste keer dat ik mijn goede wil toon door een fysieke winkel te bezoeken, maar van een koude kermis thuiskom. De draadloze oortjes en het telefoonhoesje had mijn zoon de volgende dag alsnog in huis. Dolblij. Ik zeg: weg met die fysieke winkels, leve het online shoppen! En het kan me niet schelen wat men daarvan vindt.