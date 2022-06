Retrospectief: Zwembad van Amsterda

Het ooit als badhuis en kuuroord gebouwde Bethesda in Laag-Soeren, was in de tijd waarin deze foto werd gemaakt eigendom van de Amsterdamsche Bank. Onder de naam Amsterda was het sinds 1947 een vakantiecomplex voor de circa 3000 werknemers van de bank. Zo’n 120 mensen konden in Laag-Soeren genieten van één of twee weken vakantie.

Een dergelijke vakantievoorziening voor de werknemers van één bedrijf was overigens niet vreemd in die jaren. De Twentsche Bank was bijvoorbeeld eigenaar van Groot Engelenburg in Brummen, waar de werknemers van die bank en hun gezinnen een vakantie konden beleven. En de Holland-Amerika Lijn had even verderop in de Soerense bossen de beschikking over 23 simpele bungalowtjes, waar werknemers van de scheepvaartmaatschappij vakantie konden vieren. Nog steeds worden die huisjes verhuurd en nog steeds alleen aan oud-werknemers en aanverwanten van de HAL.

Op deze foto uit begin jaren ’60 zien we een waterpolo-wedstrijd in het zwembad van Amsterda. Dat zwembad werd aan de overzijde van de Badhuislaan in 1942 gebouwd in opdracht van de SS. Die nazi-soldaten hadden het complex dat jaar gevorderd – ze betaalden wel keurig huur – om er een ‘Erholungsheim’ voor gewonde SS-strijders te stichten. Aan het Oostfront gewond geraakte Nederlandse en Vlaamse SS’ers konden in Soeren weer even op adem komen. Later veranderde de functie in een ziekenhuis, tot dat ‘Lazeret’ in september 1944 in allerijl werd verlaten na de Slag om Arnhem.

De Amsterdamsche Bank huurde het complex inclusief zwembad sinds 1947 en werd in 1950 eigenaar van het geheel. Een aantal overblijfselen uit de Duitse tijd, zoals een turnhal in aanbouw en een soort amfitheater, werden afgebroken en veranderden in bos, maar het zwembad was een groot succes. In de oorlog was slecht beton gebruikt voor de bouw en omdat het bad poreus was en steeds bijgevuld moest worden met ijskoud sprengenwater, kreeg het in ’57 een nieuwe betonnen bekleding.

In 1979 werd Amsterda verkocht en werd het een centrum voor Transcedente Meditatie. De volgelingen van de Maharishi gebruikten het bad niet. Het raakte in verval en in 2000 gesloopt toen het complex werd verbouwd tot landgoed Laag-Soeren.