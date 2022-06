Retrospectief: Veiling inboedel Gelders Toren

‘Kasteelheer houdt uitverkoop om schulden te vereffenen’, kopte Het Parool in december 1979. Het was één van de krantenkoppen naar aanleiding van de inboedelveiling van De Gelderse Toren in Spankeren. Volgens de Telegraaf ging het ‘om de complete inboedel van de door speculatie aan lagerwal geraakte kasteelheer, mr. J.G. Wurfbain, die wacht op de hamer van de veilingmeester.’

Zakelijk gezien was het in de jaren voorafgaand aan december 1979 faliekant misgegaan voor Wurfbain. Speculaties pakten verkeerd uit, financiële gaten werden met gaten gevuld. Bovendien leefde de kasteelheer volgens zeggen nog steeds als een soort feodale heerser uit vroeger tijden over de gemeenschap in Spankeren en omgeving. ‘Met Wurfbain, die zich op Koninginnedag in een open landauer liet rondrijden en aubades van de dorpsjeugd in ontvangst nam, heb ik geen spatje medelijden’, aldus één van de bezoekers van de kijkdagen tegen de Telegraaf-verslaggever. ‘Wel met zijn ex-vrouw en zijn kinderen, die nu ook alles kwijt zijn.’ Deze man was één van de talloze belangstellenden op de kijkdagen. Daar waren bekende antiekhandelaren uit binnen- en buitenland bij, maar ook de plaatselijke bevolking kwam nieuwsgierig een kijkje nemen in het kasteel dat ze alleen van de buitenzijde kenden.

De verkoop van de inboedel – enkele jaren voordien door de verzekering geschat op anderhalf miljoen gulden – was overigens bij lange na niet voldoende om de schuldeisers die de toren belegerden tevreden te stellen. Twee maanden eerder was ook het ronde kasteeltje zelf, samen met de vele landerijen, vlak voor de veiling ervan, onderhands verkocht aan H.B.M. Ruyten. Die liet het overigens in de jaren daarna met veel liefde en toewijding restaureren en herstellen. Wat dat betreft was het faillissement van Wurfbain en diens vertrek goed nieuws voor het monument an sich.

De waardevolle inboedel viel met de veiling in december ’79 helaas uiteen. Zo’n 400 kostbare voorwerpen antiek zilver, veel antiek porselein en aardewerk, pendules en klokken, vele oude Perzische en andere tapijten, schilderijen en antiek meubilair werden geveild en gingen naar veel verschillende bieders. De totaalopbrengst is onbekend, maar Wurfbain bleef tamelijk berooid achter en verhuisde naar Den Haag.