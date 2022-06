REGIO – Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Tot eind maart kon er een zienswijze over het ontwerp Recreatiezoneringsplan worden ingediend. Dat is 116 maal gedaan, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan.

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Om de natuur te beschermen en versterken, worden herstelprogramma’s uitgewerkt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken. Aan de andere kant speelt recreatie een belangrijke rol. De provincie is op zoek naar een balans tussen natuur en recreatie.

In samenwerking met terreineigenaren, natuurorganisaties en gemeenten is daarom een Recreatiezoneringsplan gemaakt. Met de constructieve input van tal van bewoners, recreanten en ondernemers op de Veluwe, ligt er een plan waarin volgens de provincie beschermen én beleven hand in hand gaan. Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe.

Maatregelen

Nu het Recreatiezoneringsplan is vastgesteld, kunnen de daarin beschreven maatregelen worden uitgevoerd. Veel daarvan zijn zogeheten in instandhoudingsmaatregelen, gericht op natuurbescherming. Ook zal er worden geïnvesteerd in recreatiekwaliteit. Denk aan nieuwe uitkijktorens (concentratie recreanten), het aanleggen van hondenspartelvijvers en (nieuwe) paden die afgesloten paden in kwetsbare natuurgebied vervangen.

Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet in beton gegoten. De komende jaren worden naar verwachting nieuwe inzichten opgedaan, die tot aanpassingen van maatregelen kunnen leiden.

Inspraak

De zienswijzen laten regelmatig een spanning zien tussen natuur en recreatief gebruik van de Veluwe. Er zijn indieners die zich zorgen maken over toekomstige recreatiemogelijkheden, terwijl anderen juist vinden dat het plan niet ver genoeg gaat in natuurbescherming. Alle indieners zullen (persoonlijk) een antwoord ontvangen.

www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl