Rallyteam haalt 8500 op voor Make a Wish Nederland

EERBEEK – Op 6 mei vertrokken Erik Hafkamp en Henrie Sanders uit Eerbeek naar Brussel om deel te nemen aan Knights of the Island. Deze goede doelen rally valt onder de auspiciën van de Duitse organisatie SAC. Met hun team OSND wisten zij 8500 euro op te halen voor het goede doel. Twee jaar hebben de heren moeten wachten om deze rally te kunnen rijden. De initiële start was oorspronkelijk gepland op 9 mei 2020, maar uiteindelijk ging de rally op 7 mei van start in Brussel om uiteindelijk op 16 mei in Edinburgh te finishen. De 160 teams haalden in totaal 185.000 euro op voor diverse goede doelen. OSND heeft Euro 8.500 opgehaald voor de stichting Make a Wish Nederland. Erik en Henrie hebben hiertoe diverse activiteiten georganiseerd en een groot aantal bedrijven heeft gesponsord, met als tegenprestatie hun bedrijfslogo op de auto.

In 2019 waren Erik en Henrie 50 jaar bevriend en in dat jaar besloten ze om samen een unieke ervaring te gaan beleven. Plannen werden omgezet in daden: ze schreven zich in voor de Knight of the Island rally, enerzijds om hun vriendschap te vieren, anderzijds om geld in te zamelen voor de stichting Make a Wish Nederland.

Op 7 mei vond de start van de rally plaats bij AutoWorld Brussel, vervolgens werd de oversteek gemaakt naar Dover. Aan de overkant van Het Kanaal begon het avontuur pas écht. Deze rally werd gereden aan de hand van een road book. Geen karavaan, waarin je volgzaam op je voorligger kleeft, maar een eigen route kiezen en overnachten daar waar dat jou het best lijkt. De route kon niet worden verkend of voorbereid. Het road book werd pas overhandigd bij de start van de rally.

Na Folkstone, Bristol was St. Davids in Wales de derde plaats die werd aangedaan. Via Snowdonia National Park en Liverpool werd de weg vervolgd door het Lake District. Na Glasgow stonden drie dagen door de Schotse Hooglanden op het programma. Via het eiland Skye, Ullapool werd het noordelijkste puntje van Schotland bezocht. Via Inverness en Aberdeen werd op 16 mei de finish in Edinburgh gehaald.

Het idee om geld in te zamelen voor Make a Wish kwam eigenlijk door de dochter van Henrie. Dochter Romy liep in 2019 vanuit haar opleiding stage bij de Make a Wish stichting in Hilversum. “Ze vertelde ‘s avonds wel eens hoe haar dag er uit had gezien en hoe ze voor een ziek kind een wens had georganiseerd of begeleid. Zo doende kregen wij ook een blik achter de schermen.” Henrie en Erik kijken terug op een mooi avontuur en zijn verheugd om 8.500 euro te kunnen overmaken aan Make a Wish Nederland.