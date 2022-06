Lezing en kranslegging Keti Koti in Rheden

RHEDEN – Op donderdagavond 30 juni is er een lezing en kranslegging bij de Dorpskerk in Rheden om de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863/1873 te herdenken en te vieren. De bijeenkomst begint om 19.00 uur, de toegang is gratis en wordt afgesloten met een drankje en een hapje.

Karwan Fatah-Black is door de werkgroep uitgenodigd om op deze avond een lezing te houden. Hij is historicus en docent aan de Universiteit Leiden. Hij is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantisch slavernijverleden. Recent werkte Fatah-Black mee aan ‘De Wereldgeschiedenis van Nederland’ en publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur.

Na de lezing is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de lezing en Keti Koti. Aansluitend legt burgemeester Carol van Eert samen met een aantal leden van de werkgroep een krans op het grasveldje voor de Dorpskerk.

Expositie

Tot 29 juni is in De Bundel in Dieren nog een expositie te zien over Keti Koti. De expositie vertelt waar Keti Koti vandaan komt, over de geschiedenis van de slavernij en over enkele sporen die daarvan in de gemeente Rheden zijn terug te vinden. Naast tekst en foto’s zijn er ook voorwerpen, boeken en kledingstukken te zien. De expositie is gratis te bezoeken. Vanaf 1 juli tot 14 juli is de tentoonstelling te bekijken in de bibliotheek in Velp.

Voor het eerst wordt er in de gemeente Rheden aandacht besteed aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863/1873. Dit gebeurt naar aanleiding van een motie die vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen.

Afschaffing slavernij

Keti Koti is een jaarlijks terugkerende feestdag in Suriname om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent: ketenen verbroken. De officiële Keti Koti – dag is ieder jaar op 1 juli.

Een aantal vrijwilligers in de gemeente Rheden heeft een werkgroep gevormd onder leiding van Marleen Noorland (raadslid PvdA) om de herdenking en de viering rond de afschaffing van de slavernij in Rheden mogelijk te maken. Dit zijn Sonnia Ramdhani, Ansineke van Oosterom, Steven Strijk en Eduardo Luigi. Ook een aantal organisaties heeft zich bij de werkgroep aangesloten: Raad van Kerken Veluwezoom, Cultuurbedrijf RIQQ, Bibliotheek Veluwezoom en de Oudheidkundige Kring Rheden – Rozendaal. Het gaat de werkgroep vooral om de bewustwording rond het koloniale verleden van Nederland en het respect voor ieders verleden.

www.rheden.nl/ketikoti