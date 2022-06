Komend weekend eerste editie Bonte Schaap Festival

RHEDEN – Het dorp Rheden maakt zich op voor een weekend vol vermaak en gezelligheid. Aankomende zondag 12 juni staat namelijk de eerste editie van het Bonte Schaap Festival op het programma. Op dit evenement gaan de schapen van de Rhedense Schaapskudde volgens de aloude traditie geschoren worden, is er een ouderwetse braderie en zijn erverder veel culturele activiteiten. Op zaterdagavond 11 juni is er een pre-party met live-muziek op het podium midden in het dorp voor het Wapen van Rheden.

Rond 8.45 uur komen de schapen op de zondagochtend aan bij de spoorwegovergang ter hoogte van Strijland. De March and Showband begeleidt de bonte stoet daarna door het dorp. Uiteraard doet de kudde verzorgingshuis Rhederhof aan op hun route richting het centrum. Om 10.00 uur worden de schapen verwacht op het Mr. B. van Leeuwenplein en zal het festival geopend worden door de burgemeester van Rheden. Het Rhedens Fanfare Corps verzorgt hier de muzikale omlijsting. De schapen worden dit jaar geschoren op het Mr. B. van Leeuwenplan, zodat zoveel mogelijk kinderen, ouders en opa’s en oma’s kunnen genieten van deze aloude traditie. Om 10.00 uur start ook de braderie in het centrum van Rheden. Verenigingen, stichtingen, sportclubs, ondernemers en hobbyisten uit Rheden e.o. zullen zich presenteren aan het publiek.

De braderie vindt plaats in de Groenestraat met het rondje rondom Ons Huis. Het Dorpsplein wordt een plek vol kindervertier. Het eerste stuk van de Dorpsstraat wordt de verbindingsweg naar het verenigingsplein dat voor de Dorpskerk en De Cirkel te vinden is. Op dit plein vind je veel sportverenigingen uit ons dorp en is er een speciale speltent waar het Bonte Schaap Spel gespeeld kan worden. Ook kunnen kinderen (en iedereen die geïnteresseerd is) hier leuke activiteiten doen om de verenigingen beter te leren kennen. Uiteraard is de Dorpskerk de gehele dag geopend en bij de kerk wordt om 09.15 uur een ontbijt georganiseerd voor het hele dorp.

Naast de braderie en de schapen is er natuurlijk nog genoeg te beleven op het Bonte Schaap Festival. Door het dorp heen vind je divers straattheater en vermaak. Op het Dorpsplein bij de pomp staat Circus Lorelly die de gehele dag voorstellingen verzorgen speciaal voor de kids. De Living Statues spelen op diverse locaties, een mime-speler zal u verrassen en in de middag zorgt dweilorkest 94 ½ voor een spetterend optreden. Gemengd popkoor Con Colore geeft om 13.00 uur een optreden in Ons Huis. Voor het Wapen van Rheden staat een podium waar vanaf half elf Rhedens muzikanten act de presénce geven. Ook is er een modeshow met Rhedense modellen. Rond 14.30 uur neemt DJ Jelle het over voor een feestelijke afsluiting. En dan vergeten we nog bijna dat om 17.00 uur het eerste Rhedens kampioenschap Schapen Nadoen plaats gaat vinden op dit podium!

De braderie is om 17.00 uur afgelopen, maar de plaatselijke horeca gaat nog even door om feestje compleet te maken. Om 13.00 uur is er een kleine markt bij Rhederhof, zodat ook onze oudere inwoners kunnen genieten van het festival. Con Colore verzorgt hier een optreden rond 14.15 uur.

www.bonteschaapfestival.nl.