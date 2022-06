Kitty Heijser viert 100e verjaardag

VELP – Mevrouw Kitty Heijser uit Velp vierde donderdag 2 juni haar 100e verjaardag. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden ging bij haar op bezoek. “Ik ben dankbaar dat ik in goede gezondheid de mijlpaal van 100 jaar heb mogen bereiken”, vertelt de 100-jarige.

Mevrouw Heijser is geboren in Velp en woont daar nog altijd. Ze komt uit een gezin met vier meiden en heeft 38 jaar samengewoond met haar ongehuwde zus. Net als mevrouw Heijser zijn haar zussen hun hele leven in Velp blijven wonen. Binnen één jaar zijn haar drie zussen komen te overlijden. Haar oudste zus is 99 jaar geworden. De andere twee jongere zussen, een tweeling, zijn beiden op 93-jarige leeftijd overleden, heel bijzonder.

Het grootste deel van haar werkzame leven (34 jaar) heeft mevrouw Heijser gewerkt in het ziekenhuis Velp. In 1982 is zij met pensioen gegaan. Zij was toen hoofd van de linnenkamer.

Mevrouw Heijser is veel met vriendinnen op vakantie naar het buitenland geweest, ze heeft veel gezien en veel meegemaakt. Met een van haar zussen organiseerde zij tientallen jaren het jaarlijkse kerstdiner voor de familie. Tegenwoordig maakt zij gebruik van de, binnen Oosterwolde aangeboden, activiteiten, zoals aangepast fietsen en puzzelen. De laatste tijd is zij druk met het inkleuren van kleurkaarten, een mooie tijdsbesteding.

Mevrouw Heijser is gezond, maar wel afhankelijk van de rolstoel/tillift en haar gehoor is minder, vooral in grote gezelschappen. Zij volgt het nieuws nauwgezet via de krant en de televisie. Sinds twee jaar maakt zij gebruik van een elektrische rolstoel. Zij is trots dat zij dit haarzelf nog heeft kunnen aanleren en hierdoor nu zelfstandig in en rond het gebouw kan bewegen.

Deze zomer staat er een bootreis over de Rijn met de Zonnebloem op het programma, een cadeau van familie en kennissen. Mevrouw Heijser ziet ernaar uit om nog een keer een buitenlands reisje te maken.

Foto: Theo Jansen