Kindermarkt en clowntjesoptocht bij Verrassend Doesburg

DOESBURG – Op 15, 16 en 17 juli vindt het stadsfeest Verrassend Doesburg plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is een afwisselend programma samengesteld met straattheater, foodtrucks, muziek en nog veel meer. Natuurlijk is er ook aandacht voor de kinderen.

Op vrijdag 15 juli is de Kindermarkt terug van weggeweest. In de Koepoortstraat zijn 80 plekken, waar kinderen van 7 tot 12 jaar hun speelgoed, spellen en spullen mogen aanbieden aan het publiek. De belangrijkste spelregel is dat er geen levende have mag worden verkocht. De opbouw van de kindermarkt is vanaf 13.00 uur. De markt zelf is van 14.00 tot 18.00 uur.

Aanmelding hiervoor is alleen mogelijk op zondag 3 juli van 13.00 tot 14.00 uur bij Maria van Gessel in Stadsbierhuys De Waag. Maria geeft plaatsbewijzen uit aan kinderen die zich dan bij haar aanmelden. Zonder plaatsbewijs mag je geen spullen verkopen op de kindermarkt.

Op zaterdag 16 juli is er een clowntjesoptocht, die door een echte clown zal worden begeleid. De muziek bij de optocht wordt gemaakt door het Muziekcorps der Voormalige Schutterij. Om 10.00 uur start het schminken van de deelnemers van 0 tot 12 jaar op de Markt. De optocht start om 11.00 uur vanaf de Voormarkt en zal drie kwartier tot een uur duren. Voor alle deelnemertjes is er een leuke verrassing. Aanmelding hiervoor is niet nodig, maar de organisatie hoopt natuurlijk op een grote opkomst om de binnenstad van Doesburg op te vrolijken.

