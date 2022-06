Kasteel en tuinen van Middachten zijn weer geopend

DE STEEG – De tuinen van Middachten zijn weer open. Ook is het kasteel weer te bezoeken. Het wordt een bijzonder jaar, waarin het rampjaar 1672 wordt herdacht én kasteelvrouwe Ursula Philippota in de spotlights staat.

De tuinen van Middachten horen bij de best bewaarde historische kasteeltuinen van Nederland. Er zijn drie eeuwen tuingeschiedenis zichtbaar én ze zijn een lust voor het oog. Er zijn 60 verschillende klim- en struikrozen met prachtige kleuren en heerlijke geuren. Daarnaast is er een kruidentuin, een kleurrijke vaste plantenborder, een openluchttheater met coulissen van taxushagen en een croquetveld. Er staan bijzondere bomen, zoals een 150 jaar oude Libanonceder en een treurkastanje. Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van een audiotour. Voor gezinnen met kinderen is er een speurtocht door de tuin mogelijk, met allerlei leuke doe-opdrachten.

Thema’s

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Nederland werd aangevallen door Franse, Duitse en Engelse troepen. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Het jaar wordt niet voor niets rampjaar genoemd. Mede door deze gebeurtenis staat Ursula Philippota centraal. Haar levensverhaal wordt verteld en in het kasteel is een aantal woonruimtes ingericht met voorwerpen uit de tijd van deze Vrouwe van Middachten. Met historische foto’s op panelen wordt het leven van Philippota in de oranjerie toegelicht.

Ook is er een korte film over de gebeurtenissen over het Rampjaar 1672. De educatieve animatiefilm is gemaakt in samenwerking met Kasteel Amerongen en Slot Zuylen.

Openingstijden

De tuinen zijn open van tot en met 30 september, op woensdag tot en met zondag van 12.30 tot 16.30 uur. Het kasteel is iedere zondagmiddag in juni tot en met augustus geopend van 13.00 tot 16.00 uur geopend. Tickets voor kasteel en tuinen zijn momenteel in de oranjerie te verkrijgen. Vanaf medio juni zijn de kasteeltickets te boeken via de vernieuwde website te boeken.

www.middachten.nl