Jowin de Bondt clubkampioen bij tafeltennisvereniging ETTV

EERBEEK – Jowin de Bondt is de nieuwe clubkampioen bij tafeltennisvereniging ETTV. Op zondag 29 mei bonden de leden van de vereniging de sportieve strijd met elkaar aan.

In de ochtend werden in drie groepen voorrondes gespeeld. Uit deze voorrondes ontstonden een winnaarspoule en een aanmoedigingspoule. De nummers 1 en 2 van beide poules speelden de finale.

In de aanmoedigingspoule waren dit Willy Hegeman en Anouk Lenderink. Het werd een spannende 5-gamer, waarbij Willy uiteindelijk aan het langste eind trok.

In de winnaarspoule stonden Jowin de Bondt en Alex Brouwer, net als in 2020, tegenover elkaar. Toen won Alex nipt in 5 games, maar dit jaar besliste Jowin de strijd in de 4e game en werd daarmee clubkampioen 2022.

Voorzitter Jan Kosters reikte de prijzen uit en zowel Willy als Jowin mag voor een jaar de wisselbeker mee naar huis nemen. Jeanet Westerink kreeg de aanmoedigingsprijs uitgereikt.

ETTV speelt al jaren in een eigen clubgebouw aan de Händelstraat 49 te Eerbeek. Tafeltennis is een sport voor jong en oud. De wedstrijdsport wordt fanatiek beoefend, maar er is ook volop ruimte voor leden die ontspannen een balletje willen slaan. Belangstellenden kunnen op een trainingsavond kennis komen maken.

www.ettveerbeek.nl

Foto: Van links naar rechts: Willy Hegeman, Anouk Lenderink, Jowin de Bondt, Alex Brouwer en Jeanet Westerink