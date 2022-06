Inwoners Laag-Soeren vragen raad Schaapsallee niet af te sluiten

LAAG-SOEREN – Inwoners van Laag-Soeren zijn niet blij met de voorgenomen maatregel om de Schaapsallee in Laag-Soeren af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dat liet Mart van Tol namens Soerens Belang weten tijdens de voorbereidende raadsvergadering over het Masterplan Veluwezoom op dinsdag 14 juni.

In het Uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Masterplan Veluwezoom wordt voorgesteld de Schaapsallee in Laag-Soeren af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Iets waar de inwoners van het dorp niet blij mee zijn. “Ouderen en mindervaliden wordt de toegang tot een groot deel van hun achtertuin ontzegd. Voor velen is een wandeling van 9 kilometer heen en weer naar de Elsberg te ver en 4,5 kilometer omhoog fietsen onmogelijk of te zwaar. Voorgestelde alternatieven voor de Posbank, zoals geregeld vervoer en ten alle tijden bereikbaarheid voor ouderen en mindervaliden met eigen vervoer, lijken hier niet te gelden. Een afsluiting voor 1 of 2 dagen per week evenmin.”

Maar volgens Van Tol is afsluiting niet alleen ongewenst, maar ook overbodig. “De problemen rond de Posbank spelen niet in het gebied rond Laag-Soeren”, sprak hij. “Er heerst rust en stilte.” Volgens de Soerenaar ontbreekt enige motivatie tot afsluiting. “De inwoners van Laag-Soeren zien absoluut niet wat een afsluiting van de Schaapsallee bijdraagt aan de oplossing van de problemen rond de Posbank. De Schaapsallee is immers al doodlopend.”

Van Tol heeft de raad met klem gevraagd rekening te houden met de inwoners van Laag-Soeren en een afsluiting van de Schaapsallee voor gemotoriseerd verkeer te voorkomen. De gemeenteraad neemt dinsdag 28 juni een besluit over het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorend Uitvoeringsprogramma.