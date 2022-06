Initiatief om ouders te verbinden in Brummen

BRUMMEN – Begin deze maand is #Opladers van start gegaan in de gemeente Brummen. Jeugdwethouder Ingrid Timmer is blij met dit initiatief. “Deze aanpak verbindt ouders met elkaar. Het stimuleert het gesprek over opvoeden en het opgroeien van de kinderen en zorgt dat we als ouders elkaar een handje helpen. Want hoe fijn is het dat je de zorg voor je gezin samen kunt delen?”

#Opladers is enkele jaren geleden gestart in de gemeenten Zutphen, Lochem en Heerde. Daar is het een succes. Het wordt nu uitgebreid naar de gemeente Brummen. Fiona Vloet is daarbij de centrale contactpersoon en aanjager. Wethouder Timmer legt uit: “De aanpak is vooral bedoeld om de kracht van het ‘normale leven’ te versterken. Voor veel ouders is het een drempel om hun opvoedvragen of uitdagingen te delen met anderen. Dat mag echt wel anders.” #Opladers creëert een sfeer waarin opvoeders elkaar steunen en met elkaar samenwerken, zodat kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

Informele netwerken

Vragen om hulp is niet altijd even gemakkelijk. Soms weet je niet wat je moet vragen. Of aan wie. Of durf je niet omdat je denkt dat anderen geen tijd hebben. En je wilt ook niet dat anderen denken dat je het niet goed doet. Met #Opladers brengt de gemeente Brummen daar verandering in. De komende tijd gaat Fiona Vloet aan de slag om de informele netwerken van jonge gezinnen te versterken. “Het is eigenlijk heel normaal dat we elkaar helpen als het even niet goed lukt,” geeft Fiona aan. “Want opvoeden van kinderen, in combinatie met een vaak volle (werk)week, is een forse uitdaging. Je ervaart veel waardevolle momenten, maar tegelijkertijd moet je ook veel ballen in de lucht houden.”

Ouders zijn verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen, maar in deze verantwoordelijkheid hoeven zij volgens Vloet niet alleen te staan. “Het helpt als een andere ouder lastige dingen herkent en vervolgens kan bijstaan of adviseren. Of als een ouder je even kan ontlasten door je zoon weg te brengen naar de voetbaltraining of door eens een keertje te koken. Zij zijn de opladers, net als jij dat ook voor een ander kunt zijn.”

Samen opvoeden

Fiona Vloet startte enige tijd geleden de ‘ouder-kind groep Brummen’ bij Maakplaats The Villa. Eigenlijk met dezelfde gedachte: jonge gezinnen een plek bieden om even te ontspannen en ervaringen te delen met andere ouders. Het Afrikaans gezegde ‘It takes a village to raise a child’ sluit hier nauw bij aan. Na jaren in Tanzania te hebben gewoond, heeft Fiona ervaren hoe iedereen betrokken is bij het opgroeien van kinderen. Die ‘village’ of gemeenschap ziet er voor iedereen anders uit, maar heeft altijd als kern dat alle personen uit de omgeving van een gezin (zoals familie, vrienden, buren, kinderdagopvang, docenten en ouders van klasgenoten) betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van onze jeugd. Kortom: ‘samen opvoeden’.

De gemeente Brummen maakt #Opladers met een financiële bijdrage mogelijk.

www.mijnopladers.nl