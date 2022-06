Informatieborden bij wadi’s in park Daalhuizen onthuld

VELP – Wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden onthulde samen met Pieter van den Brandeler, voorzitter van Belangen Vereniging Daalhuizen Velp, afgelopen woensdag 25 mei twee informatieborden bij de wadi’s in park Daalhuizen in Velp. De wadi’s zijn vorig jaar aangelegd. De belangenvereniging is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in en rondom het park. Op de borden staat informatie over de werking van een wadi.

In park Daalhuizen zijn vorig jaar vier wadi’s aangelegd. Een wadi is een verlaging in het terrein die bij hevige regenval vol water komt te staan. Een wadi bergt tijdelijk het regenwater dat vervolgens langzaam de grond intrekt. Het regenwater dat op wegen valt, verdwijnt niet in de riolering, maar stroomt via speciale buizen door een soort filterbuis naar de wadi. Het moderne afwateringssysteem moet helpen om de wateroverlast in de lager gelegen delen van Velp te beperken.

Vorig jaar is er hard gewerkt om allerlei verbeteringen aan te brengen in park Daalhuizen. De vier wadi’s zijn onderdeel van de eerste fase van de herinrichting van park Daalhuizen. De randen van de wadi’s zijn ingezaaid met kruidenrijke bloemenmengsels, wat goed is voor de biodiversiteit. In de Daalhuizerweg is in 2018 al een extra riool voor het hemelwater aangelegd, dat nu is aangesloten op één van de wadi’s in het park.

De gemeente streeft ernaar om ook de volgende fase van de herinrichting te realiseren. Daarvoor ontbreekt nu nog het benodigde geld. Bedoeling is om de locaties van het voormalige landhuis en koetshuis weer zichtbaar en herkenbaar te maken.

Binnenkort wordt het herstelde kunstwerk ‘Blau Himmelhoch – Goud in de vloer’ van kunstenaar Niek de Jong weer teruggeplaatst in het park, maar dan 7 meter richting de Arnhemsestraatweg. Het verplaatsen van het kunstwerk gebeurt nu alvast in verband met de volgende fase van de herinrichting. Bij de terugplaatsing wordt tegelijkertijd ook het betonpuin opgeruimd dat nu nog op deze plek ligt.