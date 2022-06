Herdenking en viering afschaffing slavernij

GEM. RHEDEN – Op 30 juni vindt de herdenking en viering van Keti Koti plaats in Rheden. Daarnaast is er van 9 juni tot en met 14 juli op twee plekken in de gemeente een tentoonstelling over de afschaffing van de slavernij.

De tentoonstelling is vanaf 9 juni te zien in De Bundel in Dieren. Na drie weken verhuist de expositie naar de bibliotheek in Velp. Op donderdagavond 30 juni is er een bijeenkomst met kranslegging en een lezing in de Dorpskerk in Rheden. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Burgemeester Carol van Eert verricht de opening en Dr. Karwan Jalal Fatah-Black verzorgt een interessante lezing. De heer Fatah-Black is een Nederlands historicus en universitair docent aan de Universiteit in Leiden. Hij is een expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantisch slavernijverleden. Recent werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur. Na de lezing vindt er een kranslegging plaats bij de kerk.

Bewustwording

Een aantal vrijwilligers in de gemeente heeft een werkgroep gevormd om de viering rond de afschaffing van de slavernij in Rheden mogelijk te maken. Het gaat de werkgroep vooral om de bewustwording rond het koloniale verleden van Nederland en het respect voor ieders verleden. De viering van Keti Koti in de gemeente Rheden gebeurt naar aanleiding van een motie die vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen.

Keti Koti

Keti Koti is een jaarlijks terugkerende feestdag in Suriname om de afschaffing van de slavernij te vieren. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent: ketenen verbroken. De officiële Keti Koti-dag is ieder jaar op 1 juli. Voor informatie of ideeën kunnen inwoners contact opnemen met Marleen Noorland via haar e-mail: marleen.noorland@gmail.com.