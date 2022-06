Grote belangstelling bij presentatie van boek ‘400 jaar De Middelste Molen’

LOENEN – Onder grote belangstelling van de vele vrijwilligers, medewerkers van gemeenten, sponsoren, buren en andere betrokken personen is zaterdagmiddag 11 juni met de presentatie van het nieuwe boek ‘400 jaar Middelste Molen’ een start gemaakt met de feestelijkheden ter gelegenheid van dit jubileum. Burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn mocht het fraaie boek in ontvangst nemen van de auteurs Ad van Pomeren en Harry Schotman. Nadien was er een rondgang en werd er getoost op het jubileum van een uniek museum en fabriek, waar nog altijd op ambachtelijke wijze papier wordt geproduceerd.

Bij deze gelegenheid zagen zowel het bezoekerscentrum en fabriek als het terrein er piekfijn uit. De vrijwilligers wilden laten zien dat zij met hart en ziel verbonden zijn aan de Middelste Molen. Het vier eeuwen oude bedrijf wordt prima onderhouden en het is voor de echte liefhebber van water en stoom een lust voor het oog.

Om 14.00 uur was een groot gezelschap aanwezig in het ruime bezoekerscentrum om de presentatie van het boek mee te maken. Voorzitter Peter Leunissen, die de eindredactie voerde van het boek, had veel waardering voor de vele vrijwilligers die actief zijn op De Middelste Molen. Zonder hen was het behoud van het museum niet mogelijk geweest.

Veel veranderd

De auteurs Ad van Pomeren en Harry Schotman vertelden beiden over het boek, dat een kroniek is van vier eeuwen Veluwe. Vier eeuwen waarin er veel veranderde. Zij mochten burgemeester Ton Heerts verrassen met het mooie boek.

Heerts vertelde dat de eerste papiermolen in deze streken in Apeldoorn is opgericht door Johan Steenbergen. Maar het was Marten Orges die de papierindustrie op de Veluwe groot maakte. Hij begon in 1601 een papiermolen op de Beekbergense Beek. Uiteindelijk zou er in Loenen de papiervakschool naar hem vernoemd worden. Natuurlijk was hij niet de enige papiermaker. Er volgden er nog velen. Ton Heerts: “De Middelste Molen was er een van. Niet de eerste, maar wel de laatste.”

Heerts wist dat het behoud van de het fabriekje veel inspanningen heeft gekost: “De Middelste Molen staat weer overeind en kan nog jaren mee. Dankzij de inspanningen van al die mensen die verknocht zijn aan deze bijzondere Loenense molen. En wat is er mooier dat nu de geschiedenis van deze papiermolen vastligt … op papier.”

Sinaasappelpapier

Na de presentatie werden de gasten uitgenodigd om een kijkje te nemen in de fabriek, waar de vrijwilligers, deels met waterkracht, druk doende waren met de productie van papier. Het is hier mogelijk verschillende soorten papier te maken. Zelfs van olifantenpoep, maar dit keer deden ze het wat feestelijker met sinaasappelpapier. De vezels van deze vrucht gaven het papier dat uit de droogkast kwam een leuk oranje tintje. Met veel interesse werd alles bekeken.

De gasten werden allemaal verrast met een exemplaar van het juist verschenen boek, dat maar liefs 250 pagina’s telt. Het staat boordevol informatie over de eerste papiermolens in vele landen en op de Veluwe. Uitvoerig wordt de geschiedenis van vier eeuwen De Middelste Molen belicht. Henk Witteveen, zoon van voormalige bedrijfsleider, beschrijft hoe het vroeger ging met het gezin Bomhoff en Witteveen. Ook zijn interviews te lezen met medewerkers uit heden en verleden. Evert Slief is de enige oud-medewerker die het jubileum meemaakt en hij was blij verrast met het boek. Het boek is nu bij de Middelste Molen te koop voor 25 euro.

Feestelijkheden

De feestelijkheden van 400 jaar Middelste Molen worden vervolgd op 16 en 17 juni met workshops voor alle kinderen van groep 7 van de basisscholen in Loenen en Eerbeek. Op 25 juni zijn er allerlei demonstraties van kunstenaars die een aparte techniek laten zien. Dit zijn Yusuf Akkaya, Astrid Bulsink en Hanne Mahler. Onder leiding van de papierkunstenaressen Mariam van der Linden en Betty Disco worden vervolgens bezoekers uitgenodigd om mee te werken aan een groot kleurrijk papieren tulpenveld. Er wordt daarbij geschilderd met fijn gemalen papierpulp. Op 2 juli worden de feestelijkheden afgesloten met een barbecue voor alle vrijwilligers en partners.

Foto: Babs Wolbert

Burgemeester Ton Heerts ontvangt het boek over de Middelste Molen uit handen van auteurs Ad van Pomeren en Harry Schotman