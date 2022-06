Gemeenteraden nemen besluit over Masterplan Veluwezoom

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – De gemeenteraad van Rheden neemt op dinsdag 28 juni een besluit over het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Waarschijnlijk neemt de Rozendaalse raad hierover op dinsdag 5 juli een besluit. Naar verwachting wordt in ieder geval een amendement ingediend om het plan te wijzigen wat betreft openstelling van de Posbank.

Het Masterplan is een uitwerking van het Principeplan, dat in februari door de beide raden is vastgesteld en is aangevuld met het zogenaamde Uitvoeringsprogramma. In het coalitieakkoord van Rheden is een nieuw plan opgenomen voor openstelling van de Posbank. Het oorspronkelijke plan was om de doorgaande route over de Posbank af te sluiten tijdens de weekenden en feestdagen tussen 1 april en 31 oktober. Het college heeft in het coalitieakkoord opgenomen de afsluiting te laten gelden voor álle weekenden en daarnaast alle dagen in de maanden juli en augustus. Naar verwachting wordt een amendement ingediend om deze wijziging in het Masterplan door te voeren.

Naast afsluiting van de Posbank is een aantal andere maatregelen opgenomen in het Masterplan. Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten wordt, net als het omliggende gebied, opnieuw ingericht. Zo wordt het bezoekerscentrum verbouwd, worden de parkeerplaatsen verplaatst naar het terrein van de voormalige manege en worden stukken landbouwgrond teruggegeven aan de natuur. Ook wordt voor wandelaars de verbinding tussen het station en dit gebied verbeterd.

Uitvoeringsprogramma

De projecten die deel uitmaken van het Masterplan zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma. In het Uitvoeringsprogramma is per project ook een inschatting van de doorlooptijd en de kosten opgenomen. De voorbereiding van de projecten start na de besluitvorming in de gemeenteraden. De uitvoering loopt tot 2029.

De totale kosten om het gehele Masterplan te realiseren is geschat op ruim 14 miljoen euro. Dit bedrag wordt deels bij elkaar gebracht door de drie initiatiefnemers van het project: Natuurmonument en de gemeenten Rheden en Rozendaal. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op subsidieregelingen van Regio, provincie, Rijk en Europa. Deze zomer dienen de gemeenten in het kader van de Regiodeal Veluwe deze zomer een subsidieaanvraag van ongeveer 1,6 miljoen euro in.