Gemeenteraad Brummen praat over perspectiefnota

GEM.BRUMMEN – Donderdagmiddag en -avond 16 juni wordt in de gemeente Brummen een raadsdebat gehouden over een aantal belangrijke financieel inhoudelijke documenten. Een daarvan is de Perspectiefnota 2023. Dit document geeft een doorkijk naar de komende vier jaren. Daarnaast spreekt de raad ook over de eerste rapportage over het huidige begrotingsjaar 2022 en een document met een actueel overzicht van de risico’s die een gemeente loopt.

Het debat over deze drie documenten vindt plaats op een moment waarop een nieuw gemeentebestuur is aangetreden. Recent hebben vier partijen een coalitieakkoord gesloten en op 30 mei zijn vier wethouders benoemd voor de komende vier jaar. Dit betekent dat ook deze recente bestuurlijke ontwikkeling vermoedelijk verweven zal zijn in het raadsdebat op 16 juni. Daarnaast hebben de raadsleden inmiddels ook kennis van het gemeentelijk (financieel) jaarverslag over 2021, waarover de raad op 23 juni een besluit zal nemen.

Om voldoende tijd te hebben voor een goed inhoudelijk debat over met name de Perspectiefnota 2023-2026, begint de vergadering om 16.00 uur met de eerste termijnen van de raadsfracties en aansluitend de eerste reacties uit het college. In de avond vindt het vervolg van het debat plaats en de stemming over moties, amendementen en uiteraard de voorliggende raadsvoorstellen. Verwachting is dat voor 23.00 uur het debat is afgerond en de noodzakelijke besluiten zijn genomen. De opzet van de perspectiefnota is anders dan gebruikelijk. Het is voorbereid door het (demissionaire) college tijdens een periode waarin er na de gemeenteraadsverkiezingen werd onderhandeld over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. De perspectiefnota 2023-2026 heeft daarom met 11 pagina’s een beperkte omvang en schetst vooral de huidige financiële uitgangssituatie. De perspectiefnota-zelf bevat dus geen inhoudelijke politieke keuzes/voorstellen.

Naast de behandeling van de financiële documenten neemt de gemeenteraad ook een besluit over een aantal documenten over de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat dan onder andere over de voorlopige jaarstukken 2021, de concept-programmabegroting 2023-2026 en een voorstel voor een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden rondom de kazernes in de veiligheidsregio.

De vergadering is openbaar en iedereen kan deze bijwonen in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergaderstukken zijn te vinden op www.brummen.nl/gemeenteraad. Meer informatie over de Perspectiefnota 2023-2026 is te vinden op www.brummen.nl/perspectiefnota. Omdat het een besluitvormende vergadering is, wordt deze ook live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom.