Gemeente Bronckhorst sluit 2021 positief af

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat van 9,5 miljoen. Wethouder Willem Buunk van financiën vertelt: “Een onbedoeld groot positief resultaat. Er kwam onverwachts extra geld van het Rijk en veel projecten kunnen we pas uitvoeren in 2022 vanwege corona. Daarom hebben we de budgetten doorgeschoven.”

De gemeente Bronckhorst heeft veel bereikt in 2021. Wethouder Buunk: “Het is gelukt om te investeren in Bronckhorst en om passende zorg en ondersteuning te bieden voor inwoners die dat nodig hebben binnen de beschikbare middelen. Door tijdig bij te sturen, kunnen we een evenwichtige begroting maken. Mede door de vergoeding van het Rijk voor de jeugdzorg laat de meerjarenbegroting een positief beeld zien.”

Er werd een investeringsagenda vastgesteld om te investeren in de toekomst van onze gemeente. In het afgelopen jaar is gestart we met veel concrete projecten, waaronder de aanleg van rode fietsstroken in Drempt en Laag-Keppel.

Bronckhorst heeft te maken met een overschot door vertraging in projecten vanwege corona en de extra taken die hiervoor door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Die projecten staan voor 2022 gepland, voor een totaalbedrag van 4,9 miljoen euro. Het uiteindelijk werkelijk positieve resultaat is daarom 4,5 miljoen euro, wat 0,8 miljoen euro hoger is dan verwacht in oktober 2020. Dit gaat naar de Algemene reserve.