Een toekomstbestendig bos voor het Rozendaalse Veld

RHEDEN – Op donderdag 2 juni onthulde wethouder Paul Hofman samen met VolkerWessels, FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen een klimaatbord in het bos langs het Rozendaalse veld in de gemeente Rheden. Het bord bij de entree en de verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer, en de verwachte impact hiervan.

VolkerWessels is in 2019 een samenwerking aangegaan met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen met als doel een drietal bossen in Nederland toekomstbestendig te maken. Een daarvan is het bos langs heidegebied het Rozendaalse Veld in de gemeente Rheden. De bossen in Nederland hebben namelijk sterk te lijden onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag en moeten beter bestand worden gemaakt tegen de effecten van klimaatverandering.Op verschillende plekken in het bos bij het Rozendaalse Veld zijn daarom klimaatadaptieve maatregelen genomen om het bos gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger te maken, de biodiversiteit te vergroten en te zorgen voor meer CO2-opslag. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging, het onderplanten met strooisel-verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, zoals de ratelpopulier. In totaal zijn 1.600 bomen en struiken aangeplant. Naar verwachting zorgen de maatregelen over een periode van 30 jaar voor 150 ton extra CO2-opslag.

Vorig jaar werden op Landgoed Meuleman in Overijssel al vergelijkbare maatregelen voltooid. Naar verwachting worden de maatregelen in het derde bos eind 2023 voltooid.

“Het toekomstbestendige bos levert een belangrijke bijdrage aan herstel van het bos, zodat de biodiversiteit toeneemt en de bodem zich kan herstellen. Ook zorgen we ervoor dat het bos CO2 opslaat en het bos beter bestand is tegen de klimaatverandering. Ik ben er trots op dat we dit samen met de partners in dit project hebben kunnen realiseren”, aldus Wethouder Paul Hofman.

Onderschrift foto: Wethouder Paul Hofman (gemeente Rheden) onthult het bord, samen met de partners van FSC Nederland, VolkerWessels en de Unie van Bosgroepen.