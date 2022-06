Een Stief Kwartiertje: Grond is goud

Het wordt dringen in ons kleine landje. Eerdaags zullen er heuse veldslagen plaatsvinden om de laatst overgebleven ruimten. Weliswaar heeft nagenoeg alle grond een bestemming, maar bestemmingen kunnen gewijzigd worden in de strijd om de verschillende belangen. Er moeten heel veel huizen gebouwd worden en ook voor elke doelgroep, want wonen is een mensenrecht, vinden we. Er moeten bedrijfsterreinen en wegen aangelegd worden, want er moet gewerkt worden en wie niet werkt zal niet eten. Er moet meer bos en natuurgebied gecreëerd worden, want recreatie wordt als een basisvoorwaarde voor een leefbare samenleving beschouwd. En dat is allemaal van essentieel belang, terwijl het aantal inwoners stijgt. En waar schaarste is gaat de prijs omhoog. Grond is goud.

De provincie is al enige tijd vredelievend, schikkend, soms manipulerend, soms oplossend dan weer bemiddelend op zoek naar geitenpaadjes in oorlogsgebied, ook aan de Veluwezoom en derhalve huist in haar de agressor, de veroveraar, het slachtoffer, de vredesstichter, de manipulator en de natuurliefhebber. Zo gaat in Eerbeek binnenkort een stuk bos tegen de vlakte om er een logistiek centrum te bouwen, dat de bedrijvigheid van het papiertransport moet ontlasten. Het is een stuk natuur dat opgeofferd wordt, maar de provincie gaat elders bomen aanplanten ter compensatie; waar is nog de vraag. Onderwijl koopt diezelfde provincie aan de Veluwezoom landbouwpercelen van natuurboeren op, want die gronden zijn geschikt om nieuwe natuur op te creëren, omdat die boeren ze niet met allerlei voedzaam vergif hebben bewerkt. De natuurboeren krijgen echter geen andere gronden toegewezen, omdat die er gewoonweg niet zijn of door die opkoopregelingen veel te duur. Schaarste drijft de prijs op, je hoeft er geen economie voor gestudeerd te hebben.

De grote uitdaging wordt derhalve om nog enig evenwicht te scheppen in de vele verlangens van allerlei gegadigden voor de nog resterende ruimte. Nu is de Veluwe groot en nog niet volgebouwd, maar in het nieuwe recreatiezoneringsplan van de provincie liggen zowel de goede intenties als de belangenstrijd opgesloten. En de woningbouwverenigingen willen niet alleen inbreiden, maar nog liever uitbreiden. En de vastgoedjongens hebben schaamteloos geprofiteerd van de uitverkoop door de overheid, oftewel de neoliberale marktwerking, door veel resterende gronden op te kopen. En alle gemeenten zoeken koortsachtig naar ruimten om aan de woonbehoefte van hun inwoners te voldoen. En de landbouw en veeteelt moeten terug, maar liever niet ten koste van natuurboeren, want die boeren juist op een natuurlijke wijze en dragen dus bij aan een beter klimaat.

En dus is het gesjoemel nu in volle gang. Wanneer er zo veel belangen strijden om zo weinig ruimte, dan legt de compromiszoeker het vaak af tegen de manipulator, oftewel de sjoemelaar. Die laatste is immers de wolf in schaapskleren en laat die wolf zich nu juist in levenden lijve aan de Veluwezoom gepresenteerd hebben door onlangs – heel toepasselijk – Dieren binnen te wandelen. Het dier staat symbool voor de onderhavige problematiek; het neemt en geeft en claimt zijn plek in onze samenleving. Voor de compromiszoeker is het dier onderdeel van de natuur met evenveel rechten als wij. Voor de sjoemelaar is het een indringer en een ongenode gast aan de krappe tafel.

Niet voor niets heeft Thomas Hobbes in zijn bekendste werk Leviathan beweerd dat de mens de mens een wolf is. Uit zelfbehoud streeft de mens voor zichzelf de grootst mogelijke vrijheid na, waarbij de vrijheid van de ander in het gedrang komt. Het wordt vechten of een beetje opschuiven.

Desiderius Antidotum