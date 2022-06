Een Stief Kwartiertje: De vlag

Opnieuw kan de nieuwe vlag uit. Klarenbeek krijgt er de komende jaren 62 woningen bij en die zijn vooral bestemd voor jonge mensen, want die moeten zowel het nieuwe als het oude leven in het dorp in stand houden en doorgeven. Jonge gezinnen zijn de beste voorziening in een dorp want ze hebben de verantwoordelijkheid om de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de basisschool van de nodige aanwas te voorzien. Die aanwas is echter voor veel dorpen op het platteland een groot probleem omdat er vaak niet gebouwd mag of kan worden, waardoor jonge gezinnen worden gedwongen hun heil elders te zoeken, weg van hun geboortegrond.

Nu heeft de provincie Gelderland het initiatief genomen om tot 2030 90.000 woningen te bouwen. Dat is een fraai streven, maar de angst bestaat dat het bij een streven blijft, want de provincie kan het alleen realiseren als het rijk er honderden miljoenen bij doet en tevens de stikstofeisen drastisch verlaagt omdat nagenoeg elk dorp of stad in onze provincie grenst aan een natuurgebied. In Arnhem wappert nu een enthousiaste bouwvlag, alleen die in Den Haag hangt er vooralsnog slapjes bij. Er moet dus een hele frisse Gelderse wind gaan waaien.

Gelukkig hoeven de Klarenbekers niet op Den Haag te wachten; dat zou te veel gevraagd van jongeren. De grote vraag voor Klarenbeek is natuurlijk wie op het speelveld of zo u wilt het slagveld er met de buit, de nieuwe woning, vandoor zal gaan. De grond is van een projectontwikkelaar en die denkt over het algemeen meer in rendementen dan in jonge gezinnen, maar vooralsnog wordt geopperd dat de nieuwe woningen vooral voor jongeren zijn. Daarnaast moet men uiterst alert zijn dat westerlingen niet massaal met overbiedingen de jongeren het dorp uit bonjouren. Bovendien zijn die westerlingen vaak al op leeftijd en hebben hun voortplantingsorganen al op sterk water gezet dus daar borrelt geen nieuw maar oud leven op. De Klarenbekers moeten eerst maar even gaan overleggen met de buren in Hall, want die hebben een mooi nieuw wijkje gerealiseerd in het dorp, weliswaar in eigen beheer maar wel met veel mogelijkheden voor de eigen mensen zonder dat ze het beduchte credo ‘eigen volk eerst’ opgeplakt hebben gekregen.

Het komt natuurlijk allemaal door die mooie nieuwe vlag. De Klarenbekers hebben zich massaal rond de vlag opgesteld om daarmee de eenheid te benadrukken. De vlag is niet alleen kleurrijk maar de kleuren symboliseren ook het nieuwe leven. Zo klatert de Klarenbeekse beek alle kanten uit op de vlag. De kleuren groen en geel staan voor de gemeenten Apeldoorn en Voorst want de grens van de gemeenten loopt door het dorp, maar door beide kleuren in de vlag op te nemen wordt de verbinding gelegd. Groen is ook de kleur van de lente en dus van het nieuwe leven en geel die van de zomeroogst. De beek is uiteraard van groot belang, want water is de bron van alle leven en de beken met het heldere Veluwse bronwater zijn levensaders. Het komt dus allemaal goed in Klarenbeek.

Elk zichzelf respecterend dorp heeft tegenwoordig een vlag en als je als dorp wilt overleven begin dan met een vlag. Een vlag maakt krachten vrij die verbinding maken, waardoor blijkt dat er meer kan dan op voorhand voor mogelijk wordt gehouden. Een vlag is overigens geen garantie voor dorpsgeluk, het heeft de neiging met alle winden mee te waaien. Maar in Klarenbeek kan die uit.

Desiderius Antidotum