Echtpaar Straalman deelt 65 jaar lief en leed

BRUMMEN – Op woensdag 8 juni was het maar liefst 65 jaar geleden dat meneer en mevrouw Straalman-Schmitt uit Brummen met elkaar in het huwelijk traden. Burgemeester Alex van Hedel kwam bij hen op bezoek om een mooie bos bloemen en natuurlijk hartelijke felicitaties te overhandigen.

Mevrouw Straalman-Schmitt werd 88 jaar geleden geboren in Hall, haar echtgenoot een paar maanden eerder in Brummen. Ze ontmoetten elkaar bij een avond van de Hallse zang. Het paar trouwde op het gemeentehuis in Brummen en in Hall voor de kerk, bij dominee Vaandrager, weten ze nog. Het noodweer dat ’s middags even langskwam, kon het paar niet deren, het was een mooie dag.

Na het huwelijk woonde het echtpaar Straalman een poos bij haar ouders aan de Heimeriete in Hall, later verhuisden ze naar de Zwaluwstraat in Brummen, waar ze zo’n 35 jaar met veel plezier hebben gewoond. Het stel kreeg twee zoons en de familie is later uitgebreid met drie kleinkinderen.

Het waren hardwerkende mensen. Mevrouw Straalman was juf op de Montessorischool. Meneer Straalman werkte eerst 15 jaar bij de Gazelle-fabriek in Dieren. “In de technische dienst, ik kon nog geen band plakken”, lacht hij. Daarna was hij in dienst bij Van Vught, maar hij was veel op pad. “Ik werd nogal eens uitgeleend aan andere bedrijven. Dan vertrok ik op maandagochtend en kwam vrijdagavond weer thuis.”

Er was gelukkig ook tijd voor ontspanning. In de vakanties trok de familie er graag op uit, eerst met de kinderen vooral in Luxemburg. Later gingen ze met zijn tweetjes met de bus door heel Europa.

Het paar heeft jarenlang veel gedanst. Eerst samen op les en later als het even kon de dansvloer op. “Bij Bello, Concordia of ’t Kromhout of bij feesten.” Daarnaast ging meneer Straalman er graag op uit: kegelen, biljarten of kaarten, mevrouw Straalman deed graag naaiwerk, ook voor anderen nam zij regelmatig naald en draad ter hand. Nu genieten ze van de televisie, waar vooral actualiteitenprogramma’s op worden gezet. Daarnaast is meneer Straalman dol op voetbal en Verstappen. Genoeg te kijken dus.

Foto: Linda Peppelman