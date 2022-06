Doesburgse zangeres Esther Pelgrom blikt terug op bijzonder jaar

DOESBURG – Op 28 mei was het alweer een jaar geleden dat Esther Pelgrom uit Doesburg haar eerste album Promises to Go uitbracht. Een goed moment om terug te blikken op een bijzonder jaar en vooruit te kijken naar nieuwe avonturen.

“Ik wilde iets bijzonders van het fysieke album maken, om bijvoorbeeld bezoekers in het theater een tastbare herinnering aan de avond mee te kunnen geven. Streamen is een geweldige uitvinding, maar ik houd van tastbaar”, vertelt Esther. “Creativiteit kun je op allerlei manieren uiten. Ik schrijf bijvoorbeeld graag blogs en meer dan eens kwam daar weer een nieuw lied uit voort. Daarom wilde ik die er ook in verwerken.”

Om dat project te realiseren, begon Esther een crowdfunding. “Die actie was een succes en ik ben enorm dankbaar voor zoveel positieve reacties.” Met de single Brave, een lied over dapper zijn in de kleine dingen, scoorde Esther voor het tweede jaar op rij een plek in de Gelderse top 100, dit keer op nummer 10. “Zo’n mooie verrassing weer!”

Verhaal

Hoewel de hoeveelheid optredens wegens corona nog wat achterbleef, zijn er mooie momenten geweest. “In de zomer traden we met de hele band op in openluchttheaters en op tuinfestivals, bijvoorbeeld in Brabant. Buiten optreden geeft een heel vrij gevoel, maar ook een intieme sfeer”, vertelt Esther enthousiast. “Alsof je met z’n allen op vakantie bent en bij het kampvuur muziek maakt!” Daarnaast stond Esther met haar eigen theaterprogramma Promises and Surprises op het podium, waaronder in Podium Doesburg In deze voorstelling vertelde Esther tussen de muziek door haar eigen verhaal: “En dat is dan ook weer het verhaal achter mijn muziek.” Naast haar eigen werk, speelde zij samen met gitarist Wies Knipping nummers die voor haar een bijzondere betekenis hebben en haar door de jaren heen inspireerde op haar muzikale reis.

Meerdere talen

Het valt op dat Esther in meerdere talen zingt. “Niet alleen Franse chansons, maar de wereldmuziek in het algemeen ligt me na aan het hart. De melodie van de Franse en Portugese taal sluit enorm aan op die van de muziek”, legt ze uit. In het theater zong ze Amar pelos dois, de songfestivalwinnaar van 2017. Spreekt ze dan Portugees? “Nee,” antwoordt Esther lachend, “Dat is gewoon heel veel oefenen!”

Een jaar na het verschijnen van haar album werkt Esther aan nieuw materiaal. “Promises to Go is heel gevarieerd; dat past bij mij. Sowieso heb ik niks met hokjes, maar het leven zorgt gewoon dat je ontwikkelt. En dat zorgt er weer voor dat ik muzikaal altijd nieuwe wegen insla.”

Portugal

Zong Esther al in het Portugees, nu gaat ze in dat land op zoek naar inspiratie. “In september ga ik twee maanden solo door Portugal reizen. Even los van alles, gewoon onderweg zijn. Laten gebeuren wat er gebeurt. Ruimte nemen om te ontdekken en me te laten verrassen door de mensen, de natuur en de muziek. Eerst zong ik over waar ik van droom, nu ga doen waar ik over zing!”

