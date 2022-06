Doesburgers naar Oeganda voor hulp

DOESBURG – Tonnie Spinhoven en Henny Slokker uit Doesburg reizen begin juli naar Oeganda om te kijken wat er in de afgelopen twee jaren gerealiseerd is met Doesburgs sponsorgeld en wat er nog moet gebeuren. Ze maken de reis op eigen kosten.

De laatste twee coronajaren hebben de situatie in Kamira, Oeganda er niet beter op gemaakt. De bewoners moeten dagelijks nog meer beknibbelen op het weinige dat ze al hadden. De droge periodes zijn steeds langer en warmer en eten daardoor schaarser en steeds duurder. Door de stijgende prijzen is zelfs een bordje rijst onbetaalbaar geworden. De scholen waren twee jaar gesloten, maar nu het weer mag, kunnen veel kinderen niet naar school omdat hun ouders de schoolkleren niet kunnen betalen.

Hanny Slokker zamelt al een paar jaar in zijn woonplaats Doesburg geld in, waar hij mooie dingen van laat doen in Afrika. Zo kan hij melden dat de naaischool, die mede dankzij steun uit Doesburg is gerealiseerd, gratis schooluniformen wil maken voor gezinnen die het niet kunnen betalen. De stof wordt uit donaties uit Nederland betaald. “Wij willen graag de stof voor 175 schooluniformen doneren”, vertelt Slokker. “Dat kost 625 euro. Ook willen we nog een school laten opknappen, die er nu nog uitziet als een varkensstal. De kosten hiervan zijn totaal 2400 euro.”

Wie een steentje wil bijdragen kan ook zaadpakketten cadeau doen voor de moestuin. “Voor slechts 7 euro kunnen we zaden genoeg kopen voor één moestuin”, aldus Slokker.

De microkredietgroep zorgt niet alleen voor leningen, scholing en veiligheid, maar helpt ook bij het aanleggen van moestuinen bij kwetsbare gezinnen thuis. Tonnie Spinhoven, die met Henny mee reist naar Oeganda, is een zeer ervaren Edukans vrijwilligster. Ze geeft daar een aantal workshops om de onderwijzers tips te geven hoe ze nog effectiever les kunnen geven.

Op www.oeganda-doesburg.nl is te lezen wat er al is gerealiseerd en wat de vrijwilligers dit jaar nog met de Doesburgse bijdrages willen realiseren.