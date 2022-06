Dierense huisarts doet mee aan landelijke actieweek voor minder werkdruk

DIEREN – Deze week voeren huisartsen in Nederland actie. Niet omdat ze dat zo graag doen, maar omdat het nodig is. Jacqueline Berends is huisarts in Dieren. Naar eigen zeggen heeft ze het mooiste vak van de wereld. En dat moet zo blijven, nu en in de toekomst. Met als motto ‘Nee zeggen, zodat we straks weer ja kunnen zeggen’ gaat ze met haar collega’s op 1 juli naar het Malieveld in Den Haag.

Jacqueline vindt het niet prettig actie te moeten voeren. “Nee, en het moment is ook niet fijn. Er zijn nu al zoveel acties. Maar de overheid gaat in de zomer werken aan een nieuw meerjarenplan voor de zorg. Dus het moet wel nu, anders zijn we te laat. We voeren actie voor iedere Nederlander, want iedere Nederlander heeft vroeg of laat huisartsenzorg nodig.”

Jacqueline schetst de huidige situatie van de huisartsenzorg. “We zien steeds vaker wachtlijsten bij andere onderdelen van de zorg. Denk aan de Jeugdzorg, de Geestelijke gezondheidszorg en de Ziekenhuiszorg. En als patiënten nergens meer terecht kunnen, gaan ze naar de huisarts. Want daar kan je altijd aankloppen.”

Meer tijd voor patiënten

Jacqueline houdt van haar vak. “Het bieden van gezinszorg, waarbij ik gezinsleden van jong tot oud mag volgen, maakt het werk zo mooi. Zo leer ik mensen echt kennen. Ik wil heel graag op deze manier kunnen blijven werken. Maar dan moet er wel wat veranderen.”

Op de website www.huisartseninactie.nl staat wat er anders moet. “We willen meer tijd voor de patiënten. We zijn steeds drukker. Niet alleen doordeweeks, maar ook op de Huisartsenposten op avonden, nachten en in de weekends. Terwijl die diensten echt bedoeld zijn voor noodsituaties. Die drukte is deels het gevolg van een maatschappelijke ontwikkeling. Kijk naar de flitsbezorgers; alles kan bezorgd worden en wel direct! Maar voor de zorg kan dat niet meer. Voor de lange termijn zou het mooi zijn als we op scholen kunnen starten. Zodat kinderen weer meer leren over hun gezondheid. En weten dat ze niet naar de Huisartsenpost hoeven als ze een half uur buikpijn hebben. Ook EHBO-cursussen kunnen helpen. Dan kunnen kinderen zelf Eerste Hulp bieden als ze volwassen zijn. Dat zou de toeloop naar de huisartsen verminderen.”

Huisartsen denken natuurlijk ook in oplossingen, vertelt Jacqueline. “Het invullen van formulieren slokt veel tijd op. Een voorbeeld is incontinentiemateriaal. Ik moet dan een verklaring invullen dat iemand dat nodig heeft. Maar niemand gebruikt dat toch voor zijn lol? Daarin zou er vertrouwen in de huisarts moeten zijn. Hoe minder formulieren ik hoef in te vullen, des te meer tijd houd ik over voor mijn patiënten. Dat is wat we willen.”

Goede ondersteuning en huisvesting

Om goede zorg te kunnen leveren, is meer ondersteuning op de praktijken nodig. Jacqueline: “We nemen 15 minuten per patiënt om goede zorg te geven. Daar hebben we meer mensen voor nodig op onze praktijk. Bijvoorbeeld assistenten of praktijkondersteuners die ons kunnen ondersteunen.”

Daarmee komt Jacqueline op het laatste punt. “Dat is goede, betaalbare huisvesting. Gemeenten kunnen ons daarbij helpen. De huisarts is een enorm belangrijke voorziening voor alle inwoners. Want goede gezondheidszorg, dat willen we allemaal. Er zijn echt goede voorbeelden van gemeenten die iets moois hebben neergezet. Maar er zijn ook gemeenten waar het moeizaam gaat.”

Begrip en steun

Jacqueline vraagt om begrip. Bij andere zorgorganisaties, gemeenten én de patiënten. “Laat vooral duidelijk zijn dat we echt het beste met onze patiënten voor hebben. Ik ben al 19 jaar huisarts en dat doe ik met veel passie. Maar ik ben ook huisartsenopleider. En ik maak me wel een beetje zorgen over de aantrekkelijkheid van het vak. Door hoe we nu moeten werken, wordt dat wel minder. Daarom moet er iets veranderen. Niet alleen in mooie woorden en beloftes, maar actie. En niet alleen voor huisartsen, maar ook voor de Jeugdzorg en Geestelijke gezondheidszorg. Dat is niet gemakkelijk, maar we willen in de toekomst geen ‘nee’ verkopen in de zorg. Dat is de reden voor deze actieweek. ‘Nee zeggen, zodat we weer ja kunnen zeggen’. We vinden dat iedereen bij een huisarts terecht moet kunnen. Vandaar #iedereeneenhuisarts, nu en in de toekomst! Ik hoop daarvoor op begrip en steun van onze patiënten!”

Meer informatie staat op www.huisartseninactie.nl. Patiënten kunnen de actie ondersteunen door op de praktijken een kaartje in te vullen voor de minister. Of via een social media post met #iedereeneenhuisarts. Op vrijdag 1 juli zijn de meeste huisartsenpraktijken in de ochtend geopend en in de middag gesloten. De spoedzorg is wel geregeld.

Tekst: Eelco Visser