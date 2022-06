Computersoos Ons Raadhuis wordt leslocatie Seniorweb

VELP – Begin juni heeft Ons Raadhuis zich als leslocatie aangesloten bij de landelijke Stichting Seniorweb. Hierdoor kan er beter en op meer onderwerpen dan voorheen ondersteuning worden gegeven aan deelnemers van de computersoos van Ons Raadhuis.

Irma Smeenk, coördinator van Ons Raadhuis vertelt: “Sinds enige maanden hebben we op woensdagmiddag de computersoos, waar mensen met vragen over smartphones, tablets en computers terecht kunnen. Dat dit in een behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit dat het aantal deelnemers aan de soos toeneemt. Mensen komen niet alleen om met computer of smartphone bezig te zijn, maar ook voor de gezelligheid en om anderen die er mee bezig zijn te ontmoeten. “Ze zijn blij dat we nu met deze samenwerking met Seniorweb nog meer activiteiten kunnen aanbieden en van hun goede informatie- en cursusmateriaal gebruik kunnen maken. Het betekent ook dat we nog wel wat mensen kunnen gebruiken die bij de soos willen assisteren.”

Willem Franken, een van de vrijwilligers vult aan: “Diepgaande computerkennis is niet nodig, de bereidheid om van elkaar te leren is belangrijker.”

Marinus Kok, ook vrijwilliger, zegt: “Wat mij boeit is de vraag achter de vraag. Want pas als je dat begrijpt, kan je mensen helpen. Veel deelnemers hebben wel een kennis of kleinkind die in een oogwenk een telefoon of tablet even ‘fikst’. Maar mensen willen het graag zèlf kunnen. Dat lukt hier meestal goed omdat we er de tijd voor nemen en mensen ook echt zelf dingen laten doen.”

De computersoos is elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in Ons Raadhuis. Koffie en thee staan klaar en er is ook tijd voor een praatje over andere dingen. De kosten bedragen 1 euro per bezoek.