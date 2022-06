Business & Shopping: Groot Nyvendaal, nieuwbouw op een historische plek in Velp

VELP – Op de hoek van de Rozendaalselaan en Ringallee in Velp verrijst binnenkort nieuwbouw complex Groot Nyvendaal. De plek kent een lange historie.

De locatie is in het verleden eigendom geweest van Ada Catharina, baronesse van Torck van Rosendaal en werd in 1886 verkocht aan G.W.F. baron van Neukirchen genaamd Nyvenheim. Deze baron koos de fraaie locatie op de hoek van de Rozendaalselaan en Ringallee (toen geheten Eikenlaan) om een villa met koetshuis in de toen populaire Neo Renaissance en Chalet-stijl te laten bouwen. Helaas is alleen het koetshuis van de villa, de Wiardi Hoeve, tot op heden bewaard gebleven. Deze hoeve is met zorg hersteld door haar vorige bewoners en als gemeentelijk monument aangewezen en is recent omgebouwd tot appartementen met zorg.

Om de villa en het koetshuis heen werden na de bouw landerijen aangekocht, zodat er ruimte was om de paarden te laten grazen. In 1902 vroeg de toenmalige eigenaar, A.A. del Court tot Krimpen, een vergunning aan om de villa te vergroten met een uitbouw en een schuur te plaatsen.

Helaas werd de villa in de oorlog onherstelbaar beschadigd en is deze na de oorlog afgebroken. De Wiardi Hoeve bleef staan, en werd een manege, genaamd Vollaard. De manege was wijd en zijd bekend en veel Velpenaren kregen rijles in de rijbak op de plek van de oude villa. In de jaren 70 bouwde de familie Luteijn op de plek van de verdwenen villa het huidige gebouw, waar wonen gecombineerd werd met een kantoor.

Bij het ontwerp van Groot Nyvendaal heeft de architect zich laten inspireren door de vormgeving van de oude villa. Zo zijn er torentjes, hoogteverschillen en een verspringende bouwmassa. De naam van het nieuw te bouwen complex verwijst naar de bouwer van de historische villa, G.W.F. baron van Neukirchen genaamd Nyvenheim, die zijn sporen in de omgeving achter heeft gelaten als onder andere oprichter van Vitesse en de Rozendaalse Golfclub.

De oude villa ging helaas verloren, maar het nieuwe Groot Nyvendaal zal de oude grandeur doen herleven en weer recht doen aan deze prachtige locatie, met uitzicht over én het Rozendaalse gedeelte én het Velpse gedeelte van de laan.