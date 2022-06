Broze Aarde komt in september naar Doesburg

DOESBURG – Op zaterdag 10 en zondag 11 september houdt vereniging Het Badhuis in Doesburg een groot evenement getiteld Broze Aarde. Dit evenement staat in het teken van de bewustwording rondom duurzaamheid en milieu en omvat allerlei verschillende activiteiten. Aanleiding en inspiratie is de ode Broze Aarde van de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog.

Twee jaar geleden verraste Antjie Krog haar internationale publiek met een ode aan onze planeet. Krog schreef het indrukwekkende lofdicht in de vorm van een hoogmis en gaf het de titel Broze Aarde. De hoogmis is zowel een aanklacht als een oproep: kijk naar de deplorabele toestand waarin onze planeet verkeert en doe er iets aan nu het nog kan.

Broze Aarde werd op muziek gezet door de Zuid-Afrikaanse componist Antoni Schonken en met veel succes in Rotterdam opgevoerd tijdens Poetry International. Dit muziekstuk wordt op zaterdag 10 september onder leiding van dirigent Frank Litjens opnieuw opgevoerd in Doesburg. Antjie Krog komt speciaal over uit Zuid-Afrika om in de Doesburgse Martinikerk de rol van verteller te vervullen. Zij wordt muzikaal begeleid door het Arnhemse koor Panta Rhei Vocaal, strijkers, percussionisten en een pianist.

Rondom de muzikale uitvoering is een uitgebreid programma samengesteld. Fotograaf Sacha de Boer, die over de hele wereld de gevolgen van klimaatverandering op beeld vastlegde, geeft een lezing. Street artist Rosalie de Graaf (RoosArt) maakt live een groot kunstwerk en geeft workshops voor kinderen. Broze Aarde gaat met verschillende andere kinderactiviteiten de Doesburgse wijken in en er komt een informatiemarkt met regionale duurzame producten. Filmhuis Doesburg vertoont een serie films met als thema milieu en duurzaamheid. Het kunstwerk van RoosArt wordt geveild. De opbrengst komt ten goede aan Doesburgse duurzaamheidsinitiatieven.

Broze Aarde Doesburg wordt gesponsord door Gestichten Doesburg, de Gemeente Doesburg, Ubbink, het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Gunnebo Nederland bv, ’t Nut Doesburg en Vereniging Het Badhuis. Burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg is ambassadeur van het project.