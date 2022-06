Aquathermie voor Aardgasvrije wijk De Ooi financieel niet mogelijk

DOESBURG – Een warmtenet op basis van aquathermie in de Doesburgse wijk De Ooi blijkt financieel niet mogelijk. De kosten voor het ontwikkelen van het geplande systeem zijn hoog. Daarom wordt deze zomer gezocht naar een alternatieve techniek.

Om de wijk De Ooi aardgasvrij te maken, werd uitgegaan van het toepassen van aquathermie. Hierbij wordt warmte uit de Oude IJssel opgevangen en opgeslagen om de woningen te verwarmen. Inmiddels is gebleken dat deze techniek financieel niet haalbaar is. De kosten voor het ontwikkelen van dit systeem blijken te hoog om alle bewoners een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen.

Er is een schouw van de huizen in De Ooi gedaan. Ook is de haalbaarheid van dit warmtenet onderzocht. Uitgangspunt van het project is steeds geweest dat bewoners tegen aantrekkelijke kosten moeten kunnen overstappen. De gemeente Doesburg wil dat iedereen mee kan doen. Dit lijkt nu met aquathermie niet mogelijk, voornamelijk omdat de kosten voor opslag van de warmte in de ondergrond en aanpassingen aan de dijk te duur zijn.

Warmtepomp

De noodzaak om van het aardgas af te gaan wordt echter met de dag duidelijker. Project Aardgasvrije wijk De Ooi onderzoekt daarom deze zomer een alternatieve techniek. Er wordt gekeken naar alternatieven met een betere terugverdientijd en betaalbaar aanbod. Dit aanbod moet acceptabel zijn voor alle woningeigenaren (particulieren en de woningcorporatie) en huurders.

Een warmtenet met een grote warmtepomp, zoals ook in de Bloemenbuurt in Didam wordt gebruikt, zou een goed alternatief kunnen zijn. De komende zomerperiode wordt verder onderzocht welk alternatief kan worden toegepast in De Ooi tegen acceptabele kosten.

Subsidie

De PAW-subsidie voor de wijk De Ooi vanuit het Rijk is verkregen op aquathermie. Daarom voert de gemeente Doesburg nu gesprekken met de subsidieverstrekker over de voorwaarden waarop zij deze subsidie kan behouden voor De Ooi. Deze gesprekken verlopen goed, meldt de gemeente. “We kunnen met deze informatie een nieuw plan opstellen. Ondertussen zoeken we ook naar aanvullende financiële middelen om een warmtenet te ontwikkelen. We praten met de Provincie, het Rijk en de netbeheerder. In september hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden.”

Informatie

Inwoners kunnen met hun vragen terecht bij Het Energiehuis aan de Betulastraat 16 in Doesburg. Het Energiehuis is open op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen met de warmtecoach kan ook: ronald.cieraad@doesburg.nl.