Amsterdams barokensemble in Oude Jan Velp

VELP – Op donderdag 23 juni om 19.30 uur speelt het Amsterdamse Ensemble Odyssee in De Oude Jan in Velp. De muzikanten brengen in het kerkje een programma rond de muziek van Johann Sebastian Bach.

Ensemble Odyssee speelt feestelijke en virtuoze muziek met suites en soloconcerten voor strijkers, blazers en continuo van Bach, Graupner en Telemann. Het ensemble permitteert zich de vrijheid door bijvoorbeeld Bachs concert in d-klein BWV1052 en het Vierde Brandenburgse Concert op respectievelijk viool en klavecimbel te spelen. Het oorspronkelijke wezen van de muziek blijft op deze wijze gehandhaafd, maar de andere uitvoering zal het publiek verrassen.

De negen musici van het Ensemble Odyssee hebben allemaal gestudeerd bij de pioniers van de oude-muziekbeweging in Nederland en zijn inmiddels actief als freelance-musici in heel Europa. In Velp treden ze soms op als solist, maar in een volgend stuk weer als een van de begeleidende orkestleden. Violiste en soliste in dit concert is de Arnhemse Eva Saladin, die in 2021 Artist in Residence was bij het Festival Oude Muziek in Utrecht.

Het concert in De Oude Jan begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 15 euro, met korting voor Vrienden van de Oude Jan, houders van een Gelrepas of CJP en jongeren. Kaarten zijn te koop aan de kassa of via www.ensembleodyssee.com.

Foto: Merlijn Doomernik

