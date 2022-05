Voorbereidingen voor Bonte Schaap Festival op volle toeren

RHEDEN – De voorbereidingen voor het Bonte Schaap Festival in Rheden zijn in volle gang. Op zondag 12 juni wordt de eerste editie van dit nieuwe festival gehouden.

De Rhedense Schaapskudde is uiteraard het middelpunt van het evenement. De schapen komen vanaf de schaapskooi naar het dorp en worden daar geschoren. Daarnaast is er een ouderwetse braderie, een kleine markt in de middag bij Rhederhof en veel andere culturele activiteiten, waaronder een kindercircus, divers straattheater en live-muziek. Ook zijn er nog enkele kramen vrij voor leuke standhouders.

Voor kinderen is er een kleedjesmarkt. Op hun eigen plekje kunnen zij hun spulletjes verkopen. Een plekje is gratis, maar vooraf opgeven is wel noodzakelijk in verband met het reserveren van de ruimte. Ook worden presentjes en ranja geregeld voor de jonge ondernemers. Aanmelden kan via info@bonteschaapfestival.nl.

Het Bonte Schaap Festival is een feest voor én door het dorp Rheden, benadrukt de organisatie. “Gelukkig hebben we al heel veel deelnemende dorpsgenoten, verenigingen en ondernemers die een kraam hebben gehuurd. Maar we hebben nog plekken vrij en zijn op zoek naar leuke kraamhouders uit de regio die een mooie toevoeging zijn aan het festival.” Op www.bonteschaapfestival.nl is alle informatie over kraamhuur te vinden.

Kindercircus Lorelly zal de gehele dag door voorstellingen geven voor het hele gezin. Kiwanis Rheden De Veluwezoom is zo genereus geweest om circus Lorelly te sponsoren en hierdoor vele kinderen een supermooie dag te bezorgen. Hiernaast is het Bonte Schaap Festival nog steeds op zoek naar een hoofdsponsor die zich willen committeren aan dit unieke nieuwe evenement, waarin verbondenheid één van de pijlers is.