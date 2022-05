Vitaal & Veilig Thuis richt zich op woonsituatie 70-plussers

GEM. RHEDEN/ROZENDAAL – Het project Vitaal & Veilig Thuis van de stichting Stoer richt zich komend jaar op 70-plussers in Velp. Inwoners in deze leeftijdgroep krijgen een brief thuis, waarin hen wordt gevraagd deel te nemen.

Bij Vitaal & Veilig Thuis wordt door middel van een huisbezoek een overzichtelijk totaalplaatje gemaakt van iemands woon- en leefsituatie. Er wordt gekeken of de deelnemer prettig woont, hoe hij de toekomst voor zich ziet en wat er nodig is om langer gezond en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Zo weet iemand hoe hij of zij ervoor staat. Dit is ook terug te lezen in het adviesrapport dat wordt verstrekt.

Na het bezoek kan worden doorverwezen naar een partnerorganisatie, die iemand verder kan helpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut voor valpreventie of de brandweer voor advies over brandveiligheid.

Daarnaast gebruikt Stoer de antwoorden (anoniem) om de gemeente en andere samenwerkingspartners te adviseren.

Het project Vitaal & Veilig Thuis komt vooruit uit het Huisbezoekproject 70+. 70-Plussers uit Velp kunnen zich aanmelden om mee te doen. Op afspraak komt dan één van de speciaal getrainde vrijwilligers op huisbezoek. Deelname is gratis. Later komen inwoners van Rozendaal en de andere kernen van de gemeente Rheden aan bod.

Meer informatie is verkrijgbaar via tel. 026-3611975, op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren, of via info@stichtingstoer.nl.

www.stichtingstoer.nl