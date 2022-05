Vijf jaar G-voetbal in Loenen wordt groots gevierd

LOENEN – G-Voetbal bestaat vijf jaar in Loenen. In korte tijd is deze sport voor mensen met een beperking een groot succes geworden binnen de voetbalvereniging Loenermark. Dit moet volgens de leiding groots gevierd worden. Een feestje waar de spelers nog lang over zullen praten. Het eerste lustrum wordt gevierd op zaterdag 21 mei in het Lonapark. Op die middag komt een grote Ajax-bus voorrijden met spelers van Only Friends. Ze spelen hun wedstrijden in Ajaxtenue. De Loenermarkspelers gaan om 14.00 uur tegen deze spelers de strijd aan.

Loenermark heeft vanaf 2017 officieel een afdeling G-Voetbal. Er is een commissie gevormd die de omvangrijke taak op zich heeft genomen. In de commissie hebben Karin Klomp, Femke Holdijk, Jeroen Appeldoorn en Gerrit Blom zitting. Blom behartigt in het ‘grote’ bestuur van Loenermark ook de belangen van de G-voetbalspelers.

Karin Klomp heeft zich sterk gemaakt om voetbal voor mensen met een beperking hier van de grond te krijgen. Ze probeerde het eerst bij een buurtclub maar dit lukte niet. Bij Gerrit Blom van Loenermark kreeg ze wel gehoor en van lieverlee kwam er een concreet plan. In 2016 werd door een werkgroep de nodige voorbereidingen getroffen en een beleidsplan opgesteld. In januari 2017 ging het G-Voetbal bij Loenermark officieel van start. Loenermark stelt alles in het werk om deze doelgroep nog lang volwaardig deel te te laten uitmaken van de vereniging.

Regiofunctie

Er werd begonnen met 12 spelers en inmiddels zijn dit er al 25. Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanaf ongeveer 6 jaar kan voetballen bij Loenermark. Er is geen boven leeftijdsgrens. Spelers worden ingedeeld naar mogelijkheden.

Bij de start was het al meteen duidelijk dat G-Voetbal er niet alleen voor Loenen is maar een regiofunctie heeft. De spelers komen nu uit Loenen, Eerbeek, Brummen, Empe, Apeldoorn, Laag Soeren, Ellecom en Beekbergen. De huidige spelers variëren in de leeftijd van 10 tot 55 jaar. Er is een jeugd- en een seniorenteam.

Ondersteuning

Wekelijks zijn er trainingen. De commissie is blij met ondersteuning van trainers, team begeleiding en activiteiten werkgroep. Regelmatig wordt er gespeeld in de buurtdorpen. Geen competitie. Gerrit Blom: “Het gaat er om dat de spelers er plezier in hebben. Natuurlijk willen ze graag winnen en zijn ook wel fanatiek maar winnen is zeker geen hoofddoel. Dankzij de hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers kunnen wij hun laten genieten van het voetbalspel. Door regelmatig met alle betrokkenen om tafel te gaan weten we wat er speelt en kunnen we hier op inspelen. Alles in het belang van de spelers.”

Zinvol

De commissie is tevreden met de samenwerking met Unieke Sporten in Apeldoorn. Zij krijgen hier veel steun van. Kort geleden heeft Loenermark het Uniek Sporten Certificaat behaald. Met het certificaat worden de inspanningen van de sportaanbieder zichtbaar gemaakt en weten sporters waar ze welkom zijn. Daarnaast wordt, daar waar mogelijk en zinvol, samengewerkt met andere G-voetbalverenigingen uit de regio. Dit vooral met als doel ’van elkaar leren’. Ook met de bedrijven in Loenen die de G-Voetbal wil sponsoren zijn ze blij.

Een hoogtepunt voor de spelers van de G-Voetbal is elk jaar de voetbalwedstrijd voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie tegen het eerst elftal van Loenermark. Er wordt dan heel fanatiek gespeeld om van de ‘grote jongens’ te winnen.

De ouders zijn trouwe bezoekers in het Lonapark en gaan meestal ook mee met de uitwedstrijden. De zoon van Jeroen Appeldoorn heeft het ook prima naar de zin in Loenen: “Hij gaat altijd met veel plezier naar de trainingen. Hij voelde zich meteen thuis bij deze club. Als ouder is dat prettig om dit zo te ervaren.”

Foto: De Loenermarkspelers van G-voetbal fanatiek aan het trainen

Foto: Jeroen Appeldoorn