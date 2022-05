EERBEEK – Sinds een aantal maanden is Stichting Sportkompas actief bij Studio Actief van Stichting Welzijn Brummen. Onder de naam Studio Actief in Beweging helpen beweegcoaches van Sportkompas de deelnemers van Studio Actief om een half uur te bewegen en zo bij te dragen aan een gezondere levensstijl. Verenigingsondersteuner Jacco Peelen van Sportkompas vertelt: “Samen bewegen als onderdeel van een dagbesteding draagt positief bij aan de gezondheidswinst van eenieder.”

Studio Actief is onderdeel van Stichting Welzijn Brummen. Studio Actief is er voor iedereen die deel wil blijven nemen aan het gewone leven. Dat betekent contact met anderen, elkaar ont¬≠moeten, na blijven denken over de dingen die je belangrijk vindt, gezond eten en in beweging blijven. Begeleider Bianca Wijnhoven vertelt: “De activiteit maakt deelnemers ervan bewust dat bewegen belangrijk is. Ze worden uitgedaagd om te bewegen om stijfheid te verminderen.”

Deze activiteit wordt elke maandagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur aangeboden in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. De deelnemers kijken altijd uit naar de komst van de beweegcoach Giel van Stichting Sportkompas. Naast bewegen staan plezier en ontmoeting centraal bij de activiteiten van Studio Actief. Inwoners van de gemeente Brummen zijn welkom om aan te sluiten.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Lokaal Sport Akkoord. Het Lokaal Sport Akkoord heeft als doel meer mensen het plezier in bewegen te krijgen. Dit project is een voorbeeld om ouderen en kwetsbare inwoners te activeren of kennis te laten maken met het bewegen binnen een bestaand netwerk.