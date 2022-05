Stoomtrein rijdt op Hemelvaartsdag

BEEKBERGEN / LOENEN – Hemelvaartsdag is Nationale Stoomtreindag en natuurlijk rijden de treinen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) dan een intensieve dienstregeling. Reizigers kunnen op donderdag 26 mei instappen voor een rit op het traject tussen Apeldoorn en Loenen. Dauwtrappers mogen gratis hun fiets meenemen.

Op het grote stoomdepot in Beekbergen is het deze dag een drukte van belang. Van dichtbij is te zien hoe de grote, statige stoomlocomotieven worden gesmeerd of van water worden voorzien. De kolen worden geladen met een ouderwetse hijskraan en er rangeren regelmatig locomotieven. Naast de vele stoomlocomotieven is de VSM ook trots op haar grote collectie historische Nederlandse diesellocomotieven. Veel oude NS-diesellocomotieven zijn door de vrijwilligers van de VSM weer rijvaardig gemaakt en op Hemelvaartsdag zullen enkele van deze ‘trekpaarden’ uit de vorige eeuw een goederentrein vervoeren. Bezoekers kunnen genieten van een hapje en een drankje in de restauratierijtuigen tussen Apeldoorn en Beekbergen en op het terras tussen de stoomlocomotieven in Beekbergen.

Vanaf 10.15 uur vertrekt er ieder uur een stoomtrein vanaf station Apeldoorn. De gehele dienstregeling is te vinden op www.stoomtrein.org. In de maanden mei en juni rijdt de VSM-stoomtrein elke zondag over de Koningslijn.

Foto: Hanna van Eijsden

www.stoomtrein.org