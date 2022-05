Sportieve strijd Loenermark G-teams tegen Ajax

LOENEN – Zaterdag 21 mei kwam Only Friends Ajax spelen tegen het G-team van Loenermark. In het kader van het 5-jarig jubileum van het G-voetbal bij Loenermark waren er twee teams van Only Friends Ajax te gast. Ze kwamen met een grote rode Ajax bus de parkeerplaats oprijden en werden hartelijk ontvangen door een een grote groep nieuwsgierige G-spelers, ouders, begeleiders en andere gasten van Loenermark.

Nadat de eerste indrukken van deze grote Ajaxbus waren verwerkt, gingen de teams zich klaarmaken voor de wedstrijden. Zowel het jeugdteam als het senioren team speelde een eigen wedstrijd tegen een Only Friends Ajax-team. Om 14.00 uur werden de teams aangekondigd door een speaker. Alle namen van de spelers en bijbehorende rugnummers werden genoemd, waarna onder luid gejuich en op het nummer We Are the Champions alle spelers het veld op kwamen en waar zij zich als ware professionals, zich presenteerden aan het publiek. Handen werden geschud, officiële vaantjes van beide clubs werden uitgewisseld en daarna konden de wedstrijden beginnen.

Er werden leuke wedstrijden gespeeld. Loenermark senioren stonden in de eerste helft zelfs ver voor op Ajax. In de tweede helft waren de teams iets aangepast, waardoor er een mooie eindstand uit kwam van 8-8. Bij de jeugd werd er ook lekker gevoetbald en gescoord. Deze wedstrijd eindigende in 7-9 voor Ajax. Beide teams sloten af met een penaltyreeks.

De spelers waren erg enthousiast en hebben erg genoten van de wedstrijden. Only Friends Ajax heeft laten weten ook erg te hebben genoten van deze gezellige en sportieve middag. Ter afsluiting werd er gezamenlijk in de kantine een patatje met een snack gegeten. Only Friends Ajax had als verrassing voor deze speciale aangelegenheid voor iedere G-speler van Loenermark een leuk aandenken meegebracht, namelijk een echt Ajax goodiebag. Een Ajax-tas met Ajax vaantjes erin, een pet, een sleutelhanger en nog veel meer. Deze werden heel enthousiast ontvangen. Vanuit Loenermark kregen de spelers ook nog een mooie trofee als aandenken aan deze 5-jarig jubileum voetbalmiddag.

Foto: Jeroen Appeldoorn

Foto: De G-spelers van Loenermark en Ajax hebben er zin in