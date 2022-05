Schietbergseweg vanaf juni weer twee richtingen

RHEDEN – Het tijdelijke eenrichtingsverkeer op de Schietbergseweg op de Posbank bij Rheden wordt opgeheven. Dat besloot het Rhedense college van burgemeester en wethouders op 26 april. Na het publiceren van het verkeersbesluit in mei, kan het verkeer naar verwachting in juni weer twee richtingen op rijden.

In het voorjaar van 2021 werd het op de Posbank te druk om de coronaregels te kunnen naleven. Daarom besloot de gemeente Rheden om het bovenste gedeelte van de Schietbergseweg in Rheden tijdelijk als eenrichtingsverkeer in te stellen. Nu heeft het college besloten deze maatregel weer op te heffen, zodat verkeer vanaf de Posbank weer naar beneden kan rijden richting Bezoekerscentrum en het dorp Rheden.

Dit besluit van B en W sluit aan bij het besluit dat de gemeenteraad van Rheden in februari heeft genomen over het Principeplan, dat vooruitloopt op het Masterplan Veluwezoom. In het Principeplan staat dat de Schietsbergseweg ook in de toekomst in twee richtingen bereden kan worden.

Voordelen

Tijdens het ingestelde eenrichtingsverkeer op de Schietbergseweg zijn verkeersmetingen gedaan. Daaruit bleek dat het verkeer dat bij de Schietbergseweg niet meer naar beneden kon rijden, zich verplaatste naar de andere wegen het natuurgebied uit. Hiervan ging 75 procent via Velp en 25 procent via De Steeg. Dit verkeer rijdt langer en meer kilometers door het natuurgebied. Dit wordt voorkomen door het eenrichtingsverkeer op te heffen.

De gemeente Rheden heeft de ambitie bezoekers van de Posbank meer het dorp Rheden en het winkelgebied in te krijgen. Iets dat makkelijker wordt als mensen vanaf de Posbank naar beneden het dorp in kunnen rijden.

Masterplan Veluwezoom

Sinds het voorjaar van 2021 werken de gemeenten Rheden en Rozendaal samen met Natuurmonumenten aan het Masterplan Veluwezoom. Dit Masterplan moet ervoor zorgen dat de balans tussen natuur en recreatie in het Nationaal Park Veluwezoom wordt verbeterd. Het vastgestelde Principeplan wordt nu uitgewerkt tot het Masterplan Veluwezoom. De verwachting is dat zowel het Masterplan als het uitvoeringsprogramma nog voor de zomer van dit jaar aan de gemeenteraden wordt aangeboden.